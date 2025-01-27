Рейтинг@Mail.ru
Курганская область отправит в зону СВО фуры с гуманитарным грузом - РИА Новости, 27.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
14:13 27.01.2025
https://ria.ru/20250127/svo-1995701681.html
Курганская область отправит в зону СВО фуры с гуманитарным грузом
Курганская область отправит в зону СВО фуры с гуманитарным грузом - РИА Новости, 27.01.2025
Курганская область отправит в зону СВО фуры с гуманитарным грузом
Курганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом, в том числе продукты питания, окопные свечи, снаряжение, сообщил РИА Новости, 27.01.2025
2025-01-27T14:13:00+03:00
2025-01-27T14:13:00+03:00
надежные люди
вадим шумков
курганская область
курган
шадринск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995700701_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_f2694518e485317eaadae2446f1d93d1.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Курганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом, в том числе продукты питания, окопные свечи, снаряжение, сообщил в понедельник глава региона Вадим Шумков. "Сегодня отправляем ещё три фуры грузов на СВО. Две из Кургана, одна из Шадринска. Направления – Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк, а также передадим посылки для ребят в Курск и Белгород. Содержание – от продуктов питания до окопных печей, средств РЭБ и снаряжения. Также отправляем семь легковых автомобилей и мототранспорт", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на коробках с грузом, где указаны адреса отправителей, география всей области, наименования округов, школ, социальных учреждений, фамилии людей. "Ребята из компании "Сибирская тема" за свой счёт отправили нашим парням уже более семи тонн рыбы. Это и есть социально ответственный и патриотически ориентированный бизнес", - добавил он.
https://ria.ru/20250127/svo-1995671692.html
курганская область
курган
шадринск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/1b/1995700701_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ba4c98bff93cabe4fe7c4cfd929b7a3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вадим шумков, курганская область, курган, шадринск
Надежные люди, Вадим Шумков, Курганская область, Курган, Шадринск
Курганская область отправит в зону СВО фуры с гуманитарным грузом

Курганская область отправит в зону СВО три фуры с гуманитарным грузом

© силаVправде (V. Шумков)/TelegramКурганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом
Курганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© силаVправде (V. Шумков)/Telegram
Курганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом
Читать ria.ru в
Дзен
ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Курганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом, в том числе продукты питания, окопные свечи, снаряжение, сообщил в понедельник глава региона Вадим Шумков.
"Сегодня отправляем ещё три фуры грузов на СВО. Две из Кургана, одна из Шадринска. Направления – Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк, а также передадим посылки для ребят в Курск и Белгород. Содержание – от продуктов питания до окопных печей, средств РЭБ и снаряжения. Также отправляем семь легковых автомобилей и мототранспорт", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
© силаVправде (V. Шумков)/TelegramКурганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом
Курганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
© силаVправде (V. Шумков)/Telegram
Курганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом
Он уточнил, что на коробках с грузом, где указаны адреса отправителей, география всей области, наименования округов, школ, социальных учреждений, фамилии людей.
"Ребята из компании "Сибирская тема" за свой счёт отправили нашим парням уже более семи тонн рыбы. Это и есть социально ответственный и патриотически ориентированный бизнес", - добавил он.
Партия маскировочных сетей для бойцов на СВО от магаданских волонтеров - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Магаданские волонтеры отправили в зону СВО маскировочные сети
Вчера, 11:52
 
Надежные людиВадим ШумковКурганская областьКурганШадринск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала