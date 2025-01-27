https://ria.ru/20250127/svo-1995701681.html

Курганская область отправит в зону СВО фуры с гуманитарным грузом

Курганская область отправит в зону СВО фуры с гуманитарным грузом - РИА Новости, 27.01.2025

Курганская область отправит в зону СВО фуры с гуманитарным грузом

Курганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом, в том числе продукты питания, окопные свечи, снаряжение, сообщил РИА Новости, 27.01.2025

2025-01-27T14:13:00+03:00

2025-01-27T14:13:00+03:00

2025-01-27T14:13:00+03:00

надежные люди

вадим шумков

курганская область

курган

шадринск

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ЧЕЛЯБИНСК, 27 янв – РИА Новости. Курганская область отправит в зону специальной военной операции три фуры с гуманитарным грузом, в том числе продукты питания, окопные свечи, снаряжение, сообщил в понедельник глава региона Вадим Шумков. "Сегодня отправляем ещё три фуры грузов на СВО. Две из Кургана, одна из Шадринска. Направления – Херсон, Запорожье, Луганск, Донецк, а также передадим посылки для ребят в Курск и Белгород. Содержание – от продуктов питания до окопных печей, средств РЭБ и снаряжения. Также отправляем семь легковых автомобилей и мототранспорт", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он уточнил, что на коробках с грузом, где указаны адреса отправителей, география всей области, наименования округов, школ, социальных учреждений, фамилии людей. "Ребята из компании "Сибирская тема" за свой счёт отправили нашим парням уже более семи тонн рыбы. Это и есть социально ответственный и патриотически ориентированный бизнес", - добавил он.

https://ria.ru/20250127/svo-1995671692.html

курганская область

курган

шадринск

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вадим шумков, курганская область, курган, шадринск