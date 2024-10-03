https://ria.ru/20241003/vyplaty-1976214044.html
В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО
В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО - РИА Новости, 03.10.2024
В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО
Единовременную выплату жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, увеличат в 2,5 раза – до 1,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:52
2024-10-03T16:52
2024-10-03T16:52
специальная военная операция на украине
россия
курганская область
вадим шумков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949989079_0:66:3129:1826_1920x0_80_0_0_ba0a8fe4f4bf5cd8f37e2d35ce903219.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Единовременную выплату жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, увеличат в 2,5 раза – до 1,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. "С понедельника в 2,5 раза увеличиваем выплаты землякам, подписавшим контракт с министерством обороны. Также выделяем дополнительное финансирование на комплектование наших земляков, принимающих участие в СВО", - написал он в своем Telegram-канале. Предметы закупок все те же - средства защиты, специальное снаряжение, квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры, отопители, запчасти для автомобильной техники и многое другое, уточнил губернатор. По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время жителям, подписавшим контракт с Минобороны РФ, из регионального бюджета выплачивается 650 тысяч рублей, также 50 тысяч рублей составляет дополнительное денежное поощрение. Еще 400 тысяч рублей составляют выплаты из федерального бюджета.
https://ria.ru/20240924/gosduma-1974445306.html
россия
курганская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949989079_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_3c9a87c184b1c99d6cc5f64f7a2a0a01.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курганская область, вадим шумков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курганская область, Вадим Шумков
В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО
Курганские власти увеличат единовременную выплату для участников СВО в 2,5 раза