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В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО - РИА Новости, 03.10.2024
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В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО
В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО - РИА Новости, 03.10.2024
В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО
Единовременную выплату жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, увеличат в 2,5 раза – до 1,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости, 03.10.2024
2024-10-03T16:52
2024-10-03T16:52
специальная военная операция на украине
россия
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Единовременную выплату жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, увеличат в 2,5 раза – до 1,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. "С понедельника в 2,5 раза увеличиваем выплаты землякам, подписавшим контракт с министерством обороны. Также выделяем дополнительное финансирование на комплектование наших земляков, принимающих участие в СВО", - написал он в своем Telegram-канале. Предметы закупок все те же - средства защиты, специальное снаряжение, квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры, отопители, запчасти для автомобильной техники и многое другое, уточнил губернатор. По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время жителям, подписавшим контракт с Минобороны РФ, из регионального бюджета выплачивается 650 тысяч рублей, также 50 тысяч рублей составляет дополнительное денежное поощрение. Еще 400 тысяч рублей составляют выплаты из федерального бюджета.
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россия, курганская область, вадим шумков
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курганская область, Вадим Шумков
В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО

Курганские власти увеличат единовременную выплату для участников СВО в 2,5 раза

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Единовременную выплату жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, увеличат в 2,5 раза – до 1,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«
"С понедельника в 2,5 раза увеличиваем выплаты землякам, подписавшим контракт с министерством обороны. Также выделяем дополнительное финансирование на комплектование наших земляков, принимающих участие в СВО", - написал он в своем Telegram-канале.
Предметы закупок все те же - средства защиты, специальное снаряжение, квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры, отопители, запчасти для автомобильной техники и многое другое, уточнил губернатор.
По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время жителям, подписавшим контракт с Минобороны РФ, из регионального бюджета выплачивается 650 тысяч рублей, также 50 тысяч рублей составляет дополнительное денежное поощрение. Еще 400 тысяч рублей составляют выплаты из федерального бюджета.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурганская областьВадим Шумков
 
 
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