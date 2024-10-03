https://ria.ru/20241003/vyplaty-1976214044.html

В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО

В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО - РИА Новости, 03.10.2024

В Курганской области увеличат выплаты участникам СВО

Единовременную выплату жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, увеличат в 2,5 раза – до 1,6 миллиона рублей, сообщил РИА Новости, 03.10.2024

2024-10-03T16:52

2024-10-03T16:52

2024-10-03T16:52

специальная военная операция на украине

россия

курганская область

вадим шумков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/02/1949989079_0:66:3129:1826_1920x0_80_0_0_ba0a8fe4f4bf5cd8f37e2d35ce903219.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 3 окт – РИА Новости. Единовременную выплату жителям Курганской области, заключившим контракт с Минобороны РФ для участия в СВО, увеличат в 2,5 раза – до 1,6 миллиона рублей, сообщил губернатор региона Вадим Шумков. "С понедельника в 2,5 раза увеличиваем выплаты землякам, подписавшим контракт с министерством обороны. Также выделяем дополнительное финансирование на комплектование наших земляков, принимающих участие в СВО", - написал он в своем Telegram-канале. Предметы закупок все те же - средства защиты, специальное снаряжение, квадрокоптеры, генераторы, тепловизоры, отопители, запчасти для автомобильной техники и многое другое, уточнил губернатор. По данным пресс-службы правительства региона, в настоящее время жителям, подписавшим контракт с Минобороны РФ, из регионального бюджета выплачивается 650 тысяч рублей, также 50 тысяч рублей составляет дополнительное денежное поощрение. Еще 400 тысяч рублей составляют выплаты из федерального бюджета.

https://ria.ru/20240924/gosduma-1974445306.html

россия

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, курганская область, вадим шумков