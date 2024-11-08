https://ria.ru/20241108/kurgan-1982750533.html

Курганские власти объяснили слова Шумкова о ликвидации диаспор

Курганские власти объяснили слова Шумкова о ликвидации диаспор - РИА Новости, 08.11.2024

Курганские власти объяснили слова Шумкова о ликвидации диаспор

Власти Курганской области назвали вырванным из контекста высказывание губернатора Вадима Шумкова о национальных диаспорах, которое приводят в пятницу некоторые... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:07

2024-11-08T19:07

2024-11-08T19:07

общество

курганская область

вадим шумков

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 ноя – РИА Новости. Власти Курганской области назвали вырванным из контекста высказывание губернатора Вадима Шумкова о национальных диаспорах, которое приводят в пятницу некоторые СМИ. По сообщениям в соцсетях и некоторых СМИ, Шумков якобы сказал, что "диаспоры в течение суток должны быть ликвидированы". "В СМИ и социальных сетях распространяется вырванная из контекста информация со ссылкой на интервью губернатора Вадима Шумкова каналу "Царьград", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона. Пресс-служба приводит высказывание Шумкова полностью. "Порядка полутора лет назад я выступил с таким достаточно, кто-то посчитал, резким выступлением, где сказал, что, как я считаю, диаспорам национальным, которые занимаются выкруживанием вопросов в правоохранительных органах по своим землякам, ну, кто-то попадает, начинается эта беготня, суета, такие диаспоры в течение суток должны ликвидироваться обязательным решением Минюста, то есть автоматически сниматься с учёта как юрлицо. Это не жестко, это правильно", - цитирует губернатора пресс-служба правительства Курганской области. Пресс-служба напомнила, что Шумков ещё в 2023 году обозначил проблему и предложения в сфере миграционной политики в части пресечения нарушений прав коренных жителей страны иностранными гражданами: в рамках закона жесткую реакцию на попытки диаспор вмешиваться в деятельность правоохранительных органов с принятием мер по отношению к пособникам тех, кто совершает преступления, и неотвратимостью наказания самих преступников.

https://ria.ru/20241003/irkutsk-1976256218.html

https://ria.ru/20240711/primore-1958882720.html

курганская область

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общество, курганская область, вадим шумков