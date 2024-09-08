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Явка на выборах губернатора Курганской области составила 6,48 процента - РИА Новости, 08.09.2024
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10:06 08.09.2024
https://ria.ru/20240908/javka-1971366821.html
Явка на выборах губернатора Курганской области составила 6,48 процента
Явка на выборах губернатора Курганской области составила 6,48 процента - РИА Новости, 08.09.2024
Явка на выборах губернатора Курганской области составила 6,48 процента
Явка избирателей на выборах губернатора Курганской области на 10.00 (8.00 мск) воскресенья составила 6,48%, сообщила областная избирательная комиссия. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T10:06
2024-09-08T10:06
политика
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курган
шадринск
вадим шумков
ольга дружинина
единая россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Курганской области на 10.00 (8.00 мск) воскресенья составила 6,48%, сообщила областная избирательная комиссия. "По данным на 10.00 (08.00 мск), явка на выборах губернатора Курганской области составила 6,48%. Проголосовали 41 613 избирателей", - говорится в сообщении. Наибольшая явка зафиксирована в Частоозерском (14,78%), Варгашинском (12,01%), Альменевском (11,62%), Белозерском (10,88%) муниципальных округах, уточняет областной избирком. Явка в Кургане составила, по данным Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана, 3%, по данным Восточной ТИК города Кургана – 3,70%, в Шадринске – 5,63%, поясняет избирком. Явка жителей региона на выборах губернатора Курганской области в 2019 году, которые проходили также в один день, составляла 6,99%. Выборы губернатора в регионе проходят в воскресенье. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").
https://ria.ru/20240908/ataki-1971356113.html
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политика, курганская область, курган, шадринск, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Курганская область, Курган, Шадринск, Вадим Шумков, Ольга Дружинина, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024
Явка на выборах губернатора Курганской области составила 6,48 процента

Явка на выборах главы Курганской области на 10:00 мск составила 6,48 процента

© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанкВыборы в России
Выборы в России - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© РИА Новости / Макс Ветров
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Явка избирателей на выборах губернатора Курганской области на 10.00 (8.00 мск) воскресенья составила 6,48%, сообщила областная избирательная комиссия.
"По данным на 10.00 (08.00 мск), явка на выборах губернатора Курганской области составила 6,48%. Проголосовали 41 613 избирателей", - говорится в сообщении.
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Наибольшая явка зафиксирована в Частоозерском (14,78%), Варгашинском (12,01%), Альменевском (11,62%), Белозерском (10,88%) муниципальных округах, уточняет областной избирком.
Явка в Кургане составила, по данным Западной территориальной избирательной комиссии города Кургана, 3%, по данным Восточной ТИК города Кургана – 3,70%, в Шадринске – 5,63%, поясняет избирком.
Явка жителей региона на выборах губернатора Курганской области в 2019 году, которые проходили также в один день, составляла 6,99%.
Выборы губернатора в регионе проходят в воскресенье. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").
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ПолитикаКурганская областьКурганШадринскВадим ШумковОльга ДружининаЕдиная РоссияЛДПРКПРФВыборы в России — 2024
 
 
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