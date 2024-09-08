Рейтинг@Mail.ru
В Кургане проверяют сообщения о возможном подкупе избирателей - РИА Новости, 08.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:59 08.09.2024 (обновлено: 19:19 08.09.2024)
https://ria.ru/20240908/kurgan-1971443487.html
В Кургане проверяют сообщения о возможном подкупе избирателей
В Кургане проверяют сообщения о возможном подкупе избирателей - РИА Новости, 08.09.2024
В Кургане проверяют сообщения о возможном подкупе избирателей
Полиция в Кургане проверяет обращения граждан, связанные с возможным подкупом избирателей в день выборов губернатора региона 8 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T17:59
2024-09-08T19:19
политика
курган
россия
вадим шумков
ольга дружинина
единая россия
лдпр
кпрф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971387557_0:128:2560:1568_1920x0_80_0_0_44fd3524c208651189b4069219f9e0ca.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Полиция в Кургане проверяет обращения граждан, связанные с возможным подкупом избирателей в день выборов губернатора региона 8 сентября, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. СМИ в воскресенье сообщили о якобы задержании шестерых человек за попытки подкупа избирателей в Кургане. По словам главы областной избирательной комиссии Романа Скиндерева, обращение, связанное с подкупом избирателей, поступило в правоохранительные органы. Важно установить причинно-следственную связь: действительно ли была роль кандидата, может, это провокация со стороны других лиц, уточнил он. "Управление МВД России по городу Кургану сообщает, что выявленные нарушения и обращения граждан, связанные с выборным законодательством, зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении. Выборы губернатора в регионе проводятся 8 сентября. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").
https://ria.ru/20240908/narusheniya-1971424813.html
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
курган
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971387557_150:0:2411:1696_1920x0_80_0_0_0e84bbf3dad0f98533e2dba2c9a54942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, курган, россия, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Курган, Россия, Вадим Шумков, Ольга Дружинина, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024
В Кургане проверяют сообщения о возможном подкупе избирателей

В Кургане проверяют обращения, связанные с возможным подкупом избирателей

© Фото : Избирательная комиссия Курганской области/ВКонтактеГолосование на выборах в Курганской области
Голосование на выборах в Курганской области - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
© Фото : Избирательная комиссия Курганской области/ВКонтакте
Голосование на выборах в Курганской области
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Полиция в Кургане проверяет обращения граждан, связанные с возможным подкупом избирателей в день выборов губернатора региона 8 сентября, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
СМИ в воскресенье сообщили о якобы задержании шестерых человек за попытки подкупа избирателей в Кургане.
Заседание Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
ЦИК получил сообщения о нарушениях агитации из 28 регионов
Вчера, 15:37
По словам главы областной избирательной комиссии Романа Скиндерева, обращение, связанное с подкупом избирателей, поступило в правоохранительные органы. Важно установить причинно-следственную связь: действительно ли была роль кандидата, может, это провокация со стороны других лиц, уточнил он.
«
"Управление МВД России по городу Кургану сообщает, что выявленные нарушения и обращения граждан, связанные с выборным законодательством, зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Выборы губернатора в регионе проводятся 8 сентября. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
Вчера, 13:37
 
ПолитикаКурганРоссияВадим ШумковОльга ДружининаЕдиная РоссияЛДПРКПРФВыборы в России — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала