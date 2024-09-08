В Кургане проверяют сообщения о возможном подкупе избирателей
В Кургане проверяют обращения, связанные с возможным подкупом избирателей
© Фото : Избирательная комиссия Курганской области/ВКонтактеГолосование на выборах в Курганской области
Голосование на выборах в Курганской области
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Полиция в Кургане проверяет обращения граждан, связанные с возможным подкупом избирателей в день выборов губернатора региона 8 сентября, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
СМИ в воскресенье сообщили о якобы задержании шестерых человек за попытки подкупа избирателей в Кургане.
По словам главы областной избирательной комиссии Романа Скиндерева, обращение, связанное с подкупом избирателей, поступило в правоохранительные органы. Важно установить причинно-следственную связь: действительно ли была роль кандидата, может, это провокация со стороны других лиц, уточнил он.
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"Управление МВД России по городу Кургану сообщает, что выявленные нарушения и обращения граждан, связанные с выборным законодательством, зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении.
Выборы губернатора в регионе проводятся 8 сентября. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").
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