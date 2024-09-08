https://ria.ru/20240908/kurgan-1971443487.html

В Кургане проверяют сообщения о возможном подкупе избирателей

В Кургане проверяют сообщения о возможном подкупе избирателей - РИА Новости, 08.09.2024

В Кургане проверяют сообщения о возможном подкупе избирателей

Полиция в Кургане проверяет обращения граждан, связанные с возможным подкупом избирателей в день выборов губернатора региона 8 сентября, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T17:59

2024-09-08T17:59

2024-09-08T19:19

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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Полиция в Кургане проверяет обращения граждан, связанные с возможным подкупом избирателей в день выборов губернатора региона 8 сентября, сообщает пресс-служба УМВД России по региону. СМИ в воскресенье сообщили о якобы задержании шестерых человек за попытки подкупа избирателей в Кургане. По словам главы областной избирательной комиссии Романа Скиндерева, обращение, связанное с подкупом избирателей, поступило в правоохранительные органы. Важно установить причинно-следственную связь: действительно ли была роль кандидата, может, это провокация со стороны других лиц, уточнил он. "Управление МВД России по городу Кургану сообщает, что выявленные нарушения и обращения граждан, связанные с выборным законодательством, зарегистрированы в установленном законом порядке. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты решения в соответствии с действующим законодательством", - говорится в сообщении. Выборы губернатора в регионе проводятся 8 сентября. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

https://ria.ru/20240908/narusheniya-1971424813.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, курган, россия, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024