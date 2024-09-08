https://ria.ru/20240908/vybory-1971424577.html

Курганский губернатор принял участие в голосовании на выборах

Курганский губернатор принял участие в голосовании на выборах - РИА Новости, 08.09.2024

Курганский губернатор принял участие в голосовании на выборах

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в воскресенье принял участие в голосовании на выборах главы региона, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 08.09.2024

2024-09-08T15:35

2024-09-08T15:35

2024-09-08T15:45

политика

курганская область

вадим шумков

ольга дружинина

единая россия

лдпр

кпрф

выборы в россии — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971425957_0:111:1200:787_1920x0_80_0_0_6611cf93f339c4bb606ff060a0188f13.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в воскресенье принял участие в голосовании на выборах главы региона, сообщила пресс-служба областного правительства. "Губернатор Вадим Шумков принял участие в голосовании. Сегодня, 8 сентября, глава региона пришел на избирательный участок в Кургане", - говорится в сообщении. По словам Шумкова, ему нравится, какой сейчас становится Курганская область. "Я уже говорил, что мне нравится, что из общероссийского символа депрессии она превращается в устойчивый, динамичный регион-лидер по ряду позиций. Да, мы сегодня лидеры по некоторым позициям, потому что в ряде мест была низкая база, но, идя такими темпами, ещё за пять лет можем сделать, казалось бы, невозможные вещи - это ещё тысячи километров дорог, это ещё сотни новых и обновлённых социальных объектов, это сотни объектов ЖКХ, это другое качество медицины, это высокие заработные платы в нашем регионе, это устойчивая экономика, это просто счастливые люди, потому что в этом регионе хочется жить, творить, созидать, растить детей и работать", - цитирует пресс-служба слова губернатора. Выборы губернатора Курганской области проходят в воскресенье. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").

https://ria.ru/20240908/vybory-1971375221.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

курганская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024