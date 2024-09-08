https://ria.ru/20240908/vybory-1971424577.html
Курганский губернатор принял участие в голосовании на выборах
Курганский губернатор принял участие в голосовании на выборах - РИА Новости, 08.09.2024
Курганский губернатор принял участие в голосовании на выборах
Губернатор Курганской области Вадим Шумков в воскресенье принял участие в голосовании на выборах главы региона, сообщила пресс-служба областного правительства. РИА Новости, 08.09.2024
2024-09-08T15:35
2024-09-08T15:35
2024-09-08T15:45
политика
курганская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в воскресенье принял участие в голосовании на выборах главы региона, сообщила пресс-служба областного правительства. "Губернатор Вадим Шумков принял участие в голосовании. Сегодня, 8 сентября, глава региона пришел на избирательный участок в Кургане", - говорится в сообщении. По словам Шумкова, ему нравится, какой сейчас становится Курганская область. "Я уже говорил, что мне нравится, что из общероссийского символа депрессии она превращается в устойчивый, динамичный регион-лидер по ряду позиций. Да, мы сегодня лидеры по некоторым позициям, потому что в ряде мест была низкая база, но, идя такими темпами, ещё за пять лет можем сделать, казалось бы, невозможные вещи - это ещё тысячи километров дорог, это ещё сотни новых и обновлённых социальных объектов, это сотни объектов ЖКХ, это другое качество медицины, это высокие заработные платы в нашем регионе, это устойчивая экономика, это просто счастливые люди, потому что в этом регионе хочется жить, творить, созидать, растить детей и работать", - цитирует пресс-служба слова губернатора. Выборы губернатора Курганской области проходят в воскресенье. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина (ЛДПР), Виктор Зырянов (КПРФ), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, курганская область, вадим шумков, ольга дружинина, единая россия, лдпр, кпрф, выборы в россии — 2024
Политика, Курганская область, Вадим Шумков, Ольга Дружинина, Единая Россия, ЛДПР, КПРФ, Выборы в России — 2024
Курганский губернатор принял участие в голосовании на выборах
Курганский губернатор Шумков проголосовал на выборах главы региона
ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков в воскресенье принял участие в голосовании на выборах главы региона, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Губернатор Вадим Шумков принял участие в голосовании. Сегодня, 8 сентября, глава региона пришел на избирательный участок в Кургане", - говорится в сообщении.
По словам Шумкова, ему нравится, какой сейчас становится Курганская область.
"Я уже говорил, что мне нравится, что из общероссийского символа депрессии она превращается в устойчивый, динамичный регион-лидер по ряду позиций. Да, мы сегодня лидеры по некоторым позициям, потому что в ряде мест была низкая база, но, идя такими темпами, ещё за пять лет можем сделать, казалось бы, невозможные вещи - это ещё тысячи километров дорог, это ещё сотни новых и обновлённых социальных объектов, это сотни объектов ЖКХ, это другое качество медицины, это высокие заработные платы в нашем регионе, это устойчивая экономика, это просто счастливые люди, потому что в этом регионе хочется жить, творить, созидать, растить детей и работать", - цитирует пресс-служба слова губернатора.
Выборы губернатора Курганской области проходят в воскресенье. На пост губернатора претендуют действующий глава региона Вадим Шумков ("Единая Россия
"), Павел Воронин, Валерий Державин ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду"), Ольга Дружинина
(ЛДПР
), Виктор Зырянов (КПРФ
), Ярослав Клименко ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость").