https://ria.ru/20241126/abort-1985787984.html

В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам

В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам - РИА Новости, 26.11.2024

В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам

Курганская областная дума во вторник приняла закон, предусматривающий административную ответственность в виде штрафа за склонение беременных к искусственному... РИА Новости, 26.11.2024

2024-11-26T14:07

2024-11-26T14:07

2024-11-26T14:07

здоровье - общество

курганская область

россия

вадим шумков

союз православных женщин

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Курганская областная дума во вторник приняла закон, предусматривающий административную ответственность в виде штрафа за склонение беременных к искусственному прерыванию беременности на территории Курганской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы. По данным пресс-службы, 26 ноября Курганская областная дума приняла закон "О защите беременных женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Курганской области и о внесении изменений в закон Курганской области "Об административных правонарушениях на территории Курганской области". "Предусматривается, что нарушение запрета склонения к искусственному прерыванию беременности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - в размере от 100 000 до 200 000 рублей", - говорится в сообщении. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что предложение о защите женщин от склонения к абортам поступило в областную думу от регионального отделения международной общественной организации "Союз православных женщин". Шумков пояснял, что инициатива исходит от общественной организации, так как это в том числе означает процесс оздоровления общества, которое с начала 1990-х годов отравляли навязыванием деструктивных ценностей и свобод, возвращение к традиционным для России духовно-нравственным ориентирам и семейным ценностям.

https://ria.ru/20241019/patriarkh-1978869484.html

курганская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, курганская область, россия, вадим шумков, союз православных женщин