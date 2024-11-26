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В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам - РИА Новости, 26.11.2024
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14:07 26.11.2024
https://ria.ru/20241126/abort-1985787984.html
В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам
В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам - РИА Новости, 26.11.2024
В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам
Курганская областная дума во вторник приняла закон, предусматривающий административную ответственность в виде штрафа за склонение беременных к искусственному... РИА Новости, 26.11.2024
2024-11-26T14:07
2024-11-26T14:07
здоровье - общество
курганская область
россия
вадим шумков
союз православных женщин
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Курганская областная дума во вторник приняла закон, предусматривающий административную ответственность в виде штрафа за склонение беременных к искусственному прерыванию беременности на территории Курганской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы. По данным пресс-службы, 26 ноября Курганская областная дума приняла закон "О защите беременных женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Курганской области и о внесении изменений в закон Курганской области "Об административных правонарушениях на территории Курганской области". "Предусматривается, что нарушение запрета склонения к искусственному прерыванию беременности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - в размере от 100 000 до 200 000 рублей", - говорится в сообщении. Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что предложение о защите женщин от склонения к абортам поступило в областную думу от регионального отделения международной общественной организации "Союз православных женщин". Шумков пояснял, что инициатива исходит от общественной организации, так как это в том числе означает процесс оздоровления общества, которое с начала 1990-х годов отравляли навязыванием деструктивных ценностей и свобод, возвращение к традиционным для России духовно-нравственным ориентирам и семейным ценностям.
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здоровье - общество, курганская область, россия, вадим шумков, союз православных женщин
Здоровье - Общество, Курганская область, Россия, Вадим Шумков, Союз православных женщин
В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам

Курганская облдума приняла закон о штрафах за склонение беременных к абортам

© iStock.com / Inside Creative HouseБеременная на приеме у врача
Беременная на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
© iStock.com / Inside Creative House
Беременная на приеме у врача . Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Курганская областная дума во вторник приняла закон, предусматривающий административную ответственность в виде штрафа за склонение беременных к искусственному прерыванию беременности на территории Курганской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы.
По данным пресс-службы, 26 ноября Курганская областная дума приняла закон "О защите беременных женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Курганской области и о внесении изменений в закон Курганской области "Об административных правонарушениях на территории Курганской области".
«
"Предусматривается, что нарушение запрета склонения к искусственному прерыванию беременности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - в размере от 100 000 до 200 000 рублей", - говорится в сообщении.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что предложение о защите женщин от склонения к абортам поступило в областную думу от регионального отделения международной общественной организации "Союз православных женщин". Шумков пояснял, что инициатива исходит от общественной организации, так как это в том числе означает процесс оздоровления общества, которое с начала 1990-х годов отравляли навязыванием деструктивных ценностей и свобод, возвращение к традиционным для России духовно-нравственным ориентирам и семейным ценностям.
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Здоровье - ОбществоКурганская областьРоссияВадим ШумковСоюз православных женщин
 
 
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