В Курганской области будут штрафовать за склонение беременных к абортам
Курганская облдума приняла закон о штрафах за склонение беременных к абортам
© iStock.com / Inside Creative HouseБеременная на приеме у врача
© iStock.com / Inside Creative House
Беременная на приеме у врача . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 26 ноя – РИА Новости. Курганская областная дума во вторник приняла закон, предусматривающий административную ответственность в виде штрафа за склонение беременных к искусственному прерыванию беременности на территории Курганской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной думы.
По данным пресс-службы, 26 ноября Курганская областная дума приняла закон "О защите беременных женщин от склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Курганской области и о внесении изменений в закон Курганской области "Об административных правонарушениях на территории Курганской области".
«
"Предусматривается, что нарушение запрета склонения к искусственному прерыванию беременности влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - в размере от 100 000 до 200 000 рублей", - говорится в сообщении.
Ранее глава региона Вадим Шумков сообщал, что предложение о защите женщин от склонения к абортам поступило в областную думу от регионального отделения международной общественной организации "Союз православных женщин". Шумков пояснял, что инициатива исходит от общественной организации, так как это в том числе означает процесс оздоровления общества, которое с начала 1990-х годов отравляли навязыванием деструктивных ценностей и свобод, возвращение к традиционным для России духовно-нравственным ориентирам и семейным ценностям.
Патриарх Кирилл написал письмо беременным
19 октября, 10:18