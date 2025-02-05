Трутнев, Гладков и Шумков не вошли в обновленный президиум Госсовета
Трутнев, Гладков, Шумков и Кондратьев не вошли в обновленный президиум Госсовета
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПолномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
Полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернаторы Белгородской и Курганской областей Вячеслав Гладков и Вадим Шумков, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев не вошли в обновленный президиум Госсовета, следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина.
Глава государства ранее подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета РФ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В состав президиума вошли 26 человек.
Президент включил в состав президиума премьер-министра Михаила Мишустина, первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и замглавы администрации Максима Орешкина, а также начальника управления президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ Владимира Симоненко.
Вице-премьер Трутнев и ряд губернаторов в обновленный состав президиума Госсовета не вошли. Так, наряду с Гладковым, Шумковым, Пушилиным и Кондратьевым из президиума исключены глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Амурской области Василий Орлов и руководитель Кировской области Александр Соколов, а также глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.
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24 декабря 2024, 16:22