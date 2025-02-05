https://ria.ru/20250205/trutnev-1997529388.html

Трутнев, Гладков и Шумков не вошли в обновленный президиум Госсовета

Трутнев, Гладков и Шумков не вошли в обновленный президиум Госсовета - РИА Новости, 05.02.2025

Трутнев, Гладков и Шумков не вошли в обновленный президиум Госсовета

Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернаторы Белгородской и Курганской областей Вячеслав Гладков и Вадим Шумков, глава ДНР Денис Пушилин,... РИА Новости, 05.02.2025

2025-02-05T15:09:00+03:00

2025-02-05T15:09:00+03:00

2025-02-05T15:09:00+03:00

политика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернаторы Белгородской и Курганской областей Вячеслав Гладков и Вадим Шумков, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев не вошли в обновленный президиум Госсовета, следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина. Глава государства ранее подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета РФ, документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. В состав президиума вошли 26 человек. Президент включил в состав президиума премьер-министра Михаила Мишустина, первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко и замглавы администрации Максима Орешкина, а также начальника управления президента РФ по вопросам формирования и деятельности Госсовета РФ Владимира Симоненко. Вице-премьер Трутнев и ряд губернаторов в обновленный состав президиума Госсовета не вошли. Так, наряду с Гладковым, Шумковым, Пушилиным и Кондратьевым из президиума исключены глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, губернатор Амурской области Василий Орлов и руководитель Кировской области Александр Соколов, а также глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

https://ria.ru/20241224/gossovet-1991040349.html

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политика, россия, курганская область, донецкая народная республика, юрий трутнев, денис пушилин, вениамин кондратьев