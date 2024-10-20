https://ria.ru/20241020/chayldfri-1978993282.html

Курганский губернатор сравнил идеологию чайлдфри с сатанизмом

Курганский губернатор сравнил идеологию чайлдфри с сатанизмом - РИА Новости, 20.10.2024

Курганский губернатор сравнил идеологию чайлдфри с сатанизмом

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил идеологию отказа от рождения детей (чайлдфри) с "обыкновенным сатанизмом", пояснив, что эта идея подается как РИА Новости, 20.10.2024

2024-10-20T16:03

2024-10-20T16:03

2024-10-20T16:03

общество

курганская область

вадим шумков

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ЧЕЛЯБИНСК, 20 окт – РИА Новости. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сравнил идеологию отказа от рождения детей (чайлдфри) с "обыкновенным сатанизмом", пояснив, что эта идея подается как "некая форма продвинутости" и "избранности", но противоречит замыслу божьему. По его словам, в информационно-общественной повестке достаточно давно искусственно продавливаются попытки нормализовать смешение и замещение гендерных ролей мужчин и женщин, а также так называемую идеологию "чайлдфри". И подаётся это, отмечает Шумков, как некая форма продвинутости, избранности, победы над косностью и унылой ортодоксальностью. "Вместе с тем в замысле Божием было создать мужчину мужчиной, а женщину женщиной, ничего при этом не перепутав. Наделив их способностью к продолжению рода. Потому любая попытка "покачать" эту тему, равно как и всякое отступление от сути замысла, является не проявлением некоей свободы, но открытым конфликтом с Богом. Прямым спором с ним. При том давно известно, кто именно провоцирует восстание против Бога, и чем неизбежно заканчивается такой конфликт", - написал он в своем Telegram-канале, сопроводив пост хэштегом "ОбыкновенныйСатанизм".

https://ria.ru/20241017/volodin-1978521586.html

курганская область

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Варвара Скокшина

общество, курганская область, вадим шумков