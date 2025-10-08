https://ria.ru/20251008/svo-2047083870.html
Курганская область отправила бойцам СВО 300 ударных дронов
Курганская область отправила бойцам СВО 300 ударных дронов - РИА Новости, 08.10.2025
Курганская область отправила бойцам СВО 300 ударных дронов
Курганская область собрала и отправила бойцам в зону проведения специальной военной операции 300 ударных дронов, сообщил глава региона Вадим Шумков.
ЧЕЛЯБИНСК, 8 окт – РИА Новости. Курганская область собрала и отправила бойцам в зону проведения специальной военной операции 300 ударных дронов, сообщил глава региона Вадим Шумков.
"Как обещали, собрали и отправили нашим парням 300 ударных дронов (сейчас в отправке крайняя партия на 80 штук)", - написал он в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что коллеги предложили собрать и направить ещё 200 единиц в части, где служат жители региона. "Поддержал", - пояснил Шумков.
"Спасибо всем, кто понимает и поддерживает", - добавил губернатор.