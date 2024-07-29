https://ria.ru/20240729/maduro-1962155440.html

Биография Николаса Мадуро

Биография Николаса Мадуро - РИА Новости, 29.07.2024

Биография Николаса Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос (Nicolas Maduro Moros) родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье профсоюзного лидера. РИА Новости, 29.07.2024

2024-07-29T12:35

2024-07-29T12:35

2024-07-29T12:35

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро Морос (Nicolas Maduro Moros) родился 23 ноября 1962 года в Каракасе в семье профсоюзного лидера.Учился в средней школе "Хосе Авалос" (José Ávalos). Продолжил образование в качестве профсоюзного лидера на Кубе. По некотором данным, высшего образования не получил.В школьные годы вступил в молодежную левую организацию "Социалистическая лига" (Liga Socialista).В 1991-1998 годах работал водителем автобуса в транспортной компании Metro de Caracas (объединяет наземный и подземный транспорт венесуэльской столицы), в которой вскоре стал лидером профсоюза, основателем The Caracas Metro Syndicate (SITRAMECA).В начале 1990-х годов Мадуро присоединился к "Революционному боливарианскому движению – 200" (Movimento Bolivariano Revolucionario 200), основанному Уго Чавесом.В 1994 году Мадуро и его будущая жена, юрист Силия Флорес, активно способствовали освобождению будущего президента Венесуэлы Уго Чавеса, когда тот сидел в тюрьме за неудавшийся военный переворот 1992 года.В 1994-1997 годах Мадуро входил в руководство MBR-200, был одним из основателей "Движения за Пятую республику" (ДПР).В 1998 году возглавил предвыборную кампанию Чавеса, баллотировавшегося на пост президента. По итогам выборов Чавес был избран президентом, его поддержали 56% избирателей. С 23 января по 15 декабря 1999 года – депутат Конгресса Республики Венесуэла. Возглавлял фракцию ДПР и входил в различные постоянные комиссии.В 1999 году Мадуро присоединился к Национальной конституционной ассамблее, созданной для разработки новой конституции Венесуэлы.В 2000 году был избран в Национальную ассамблею – однопалатный парламент Венесуэлы. В 2000-2001 годах возглавлял парламентскую фракцию ДПР. В 2005 году был переизбран в парламент. В 2005-2006 годах – председатель Национальной ассамблеи.В 2006-2012 годах был министром иностранных дел Венесуэлы.10 октября 2012 года он был назначен вице-президентом Венесуэлы.В декабре 2012 года президент Венесуэлы Уго Чавес назвал Мадуро своим преемником.5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, Николас Мадуро стал исполняющим обязанности президента Венесуэлы.14 апреля 2013 года Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы, набрав 50,61% голосов избирателей. Вступил в должность 19 апреля 2013 года. После прихода к власти продолжил линию строительства так называемого социализма XXI века, реформирование государственной системы и законодательной базы, борьбу с коррупцией, бюрократией, преступностью, самообеспечение страны продовольствием. Однако столкнулся с резким ухудшением экономической ситуации в стране в условиях падения мировых цен на нефть (основной источник доходов государственного бюджета Венесуэлы), сокращением ВВП (в 2017 году ВВП страны упал на 13,2%), гиперинфляцией, падением благосостояния населения. В целях выхода из кризиса в конце 2017 года объявил о запуске национальной криптовалюты "петро", осуществил деноминацию и ввод 20 августа 2018 года новой валюты ("суверенный боливар").По результатам парламентских выборов в декабре 2015 года потерял поддержку депутатского корпуса. Оппозиция Венесуэлы несколько раз пыталась инициировать процедуру отставки Николаса Мадуро, однако эти попытки привели лишь к появлению параллельного парламента и не увенчались успехом.Несмотря на затяжной кризис, в мае 2018 года Николас Мадуро был переизбран на второй срок, набрав 67,84% голосов. Вступил в должность 10 января 2019 года.При этом новый срок Мадуро отказались признавать многие государства, в том числе США и соседи страны по континенту, входящие в "Группу Лимы". Вскоре после приведения Мадуро к присяге в Венесуэле начались массовые протесты. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуайдо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. 4 августа 2018 года была совершена попытка покушения на Мадуро, когда во время парада в Каракасе к трибуне, где он находился, направились несколько беспилотников с взрывчаткой. Сам Мадуро не пострадал и обвинил в организации покушения оппозицию, экс-президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса и США. В марте 2024 года Мадуро заявил, что задержаны двое мужчин с оружием, которые намеревались напасть на него. Они являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela и сознались в подготовке покушения на него на уличной акции в Каракасе. 16 марта 2024 года правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро своим кандидатом на предстоящих 28 июля выборах главы государства. 29 июля стало известно, что Николас Мадуро побеждает на выборах президента, набирая более 50 процентов голосов по итогам обработки 80 процентов протоколов.С 2013 года Николас Мадуро женат на Силии Флорес. Она адвокат. В 1994 году добилась освобождения из заключения Уго Чавеса, будущего президента Венесуэлы. В 2006 году стала первой женщиной – председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы, заменив на этом посту Мадуро. В 2012-2013 годах Флорес была генеральным прокурором страны. Депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы. У Николаса Мадуро есть сын – Эрнесто Мадуро Герра, член Национального учредительного собрания. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, каракас, николас мадуро, выборы президента венесуэлы — 2024, венесуэла, группа лимы, уго чавес (политик), силия флорес, сша