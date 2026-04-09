Россия планирует запустить металлопрокат на Кубе

МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия постарается запустить прокатное производство на металлургическом комбинате на Кубе на фоне непростой ситуации с энергоснабжением острова, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.

"Крупнейшим нашим проектом на Кубе является металлургический комбинат "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти". Ключевое для нас то, что 93% контракта в стоимостном выражении уже исполнено. Это практически финал", - добавил Чекушов.