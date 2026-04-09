Россия планирует запустить металлопрокат на Кубе - РИА Новости, 09.04.2026
10:18 09.04.2026
Россия планирует запустить металлопрокат на Кубе

© AP Photo / Christine Armario — Флаг Кубы в Сантьяго
Флаг Кубы в Сантьяго. Архивное фото
МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Россия постарается запустить прокатное производство на металлургическом комбинате на Кубе на фоне непростой ситуации с энергоснабжением острова, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов.
"Мы договорились с кубинскими партнерами о том, что они работают над планом энергоснабжения. Мы же постараемся запустить прокатное производство после погашения оставшейся небольшой задолженности, что повысит оборот реализации металлопродукции и позволит на эти деньги дальше его развивать", - сказал Чекушов о проекте металлургического завода на Кубе.
Замглавы Минпромторга подчеркнул, что в настоящее время первоочередной задачей перед Кубой с экономической точки зрения является восстановление нормального энергоснабжения. На этом завязаны все промышленные проекты.
"Крупнейшим нашим проектом на Кубе является металлургический комбинат "Антильяна де Асеро им. Хосе Марти". Ключевое для нас то, что 93% контракта в стоимостном выражении уже исполнено. Это практически финал", - добавил Чекушов.
Завершение проекта позволит производить порядка 160 тысяч тонн стального проката в год. Модернизация завода реализуется в рамках соглашения, подписанного между правительством России и правительством Кубы в 2015 году.
Энергетический кризис, который на протяжении нескольких лет переживает Куба, обострился до беспрецедентного уровня после военной операции США в Венесуэле 3 января, завершившейся захватом президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. После этой операции президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать нефть и финансовые средства из Каракаса, а также объявил о введении дополнительных пошлин для стран, поставляющих нефть на остров.
