США разрешили оплатить адвоката для Мадуро и его жены - РИА Новости, 25.04.2026
08:39 25.04.2026
NYT: власти США разрешили оплатить адвоката для Мадуро и его жены

Президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правительство США разрешило властям Венесуэлы оплатить адвоката для президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес.
  • Лицензия Министерства финансов США позволит адвокатам Мадуро и его жены получать платежи от правительства Венесуэлы.
  • Защита Мадуро и его супруги ранее требовала закрыть дело из-за блокировки американскими властями оплаты услуг их адвокатов на основании действующих санкций против Венесуэлы.
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Правительство США разрешило властям Венесуэлы оплатить адвоката для президента Николаса Мадуро и супруги Силии Флорес, которые находятся под стражей в США, сообщает газета New York Times со ссылкой на письмо адвоката Южного округа штата Нью-Йорк Джея Клейтона.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что судья не увидел рисков для безопасности США в оплате защиты венесуэльского лидера из бюджета латиноамериканской страны.
"Министерство финансов США выдало измененные лицензии, которые позволят адвокатам... Мадуро и его жены Силии Флорес получать платежи от правительства своей страны", - заявила New York Times, ссылаясь на письмо адвоката Джея Клейтона, отправленное в федеральный суд Манхэттена.
В письме отмечается, что сторона венесуэльского лидера отозвала свое ходатайство прекратить производство по обвинительному акту, так как данная уступка минюста сделала их ходатайство неактуальным. Газета подчеркивает, что решение минюста США решило первую основную проблему в судебном деле Мадуро.
Защита Мадуро и его супруги ранее требовала закрыть дело из-за блокировки американскими властями оплаты услуг их адвокатов на основании действующих санкций против Венесуэлы.
Соединенные Штаты 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Президент США Дональд Трамп заявил, что они предстанут перед судом, поскольку якобы имели отношение к "наркотерроризму". Мадуро и его супруга заявили о своей невиновности по вмененным американской юстицией статьям.
