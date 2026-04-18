Рейтинг@Mail.ru
"Умом тронулся": в Киеве высказались об угрозах Зеленского в адрес Минска - РИА Новости, 18.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:26 18.04.2026 (обновлено: 04:27 18.04.2026)
"Умом тронулся": в Киеве высказались об угрозах Зеленского в адрес Минска

Соскин: угрозы Зеленского в адрес Лукашенко говорят о его безумии

© AP Photo / Khalil HamraВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.04.2026
© AP Photo / Khalil Hamra
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, высказался о угрозах Владимира Зеленского в адрес властей Белоруссии, назвав их признаком прогрессирующего безумия.
  • Соскин считает, что Зеленский угрожает Лукашенко, чтобы привлечь внимание Запада.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес властей Белоруссии говорят о прогрессирующем безумии киевского главаря, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это просто безумие какое-то: Зеленский угрожает (Президенту Белоруссии Александру. — Прим. ред.) Лукашенко повторить судьбу Мадуро, хотя его самого надо кинуть в тюрьму за все его преступления. Киевский главарь, видать, совсем умом тронулся, раз совершил столь глупую атаку на соседа", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский сейчас отчаянно нуждается во внимании Запада, который вынужденно отвлекся на Иран и позабыл об Украине.
«
"Тактика-то не новая. Если хочешь деньги Брюсселя, то придумай себе врага, покричи погромче. Вот с Белоруссией у Зеленского такая же ситуация", — подытожил Соскин.
Вчера Зеленский высказал угрозы в обращении к руководству Белоруссии, упомянув события в Венесуэле, в ходе которых были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.
В своем Telegram-канале Зеленский заявил в пятницу о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины. Он также утверждает, что Киев официально предупредил Минск о своей готовности "защищаться".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, а президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
В миреБелоруссияКиевМинскВладимир ЗеленскийНиколас МадуроОлег Соскин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала