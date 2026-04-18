"Умом тронулся": в Киеве высказались об угрозах Зеленского в адрес Минска

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес властей Белоруссии говорят о прогрессирующем безумии киевского главаря, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Это просто безумие какое-то: Зеленский угрожает (Президенту Белоруссии Александру. — Прим. ред.) Лукашенко повторить судьбу Мадуро, хотя его самого надо кинуть в тюрьму за все его преступления. Киевский главарь, видать, совсем умом тронулся, раз совершил столь глупую атаку на соседа", — сказал он.
"Тактика-то не новая. Если хочешь деньги Брюсселя, то придумай себе врага, покричи погромче. Вот с Белоруссией у Зеленского такая же ситуация", — подытожил Соскин.
Вчера Зеленский высказал угрозы в обращении к руководству Белоруссии, упомянув события в Венесуэле, в ходе которых были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, а президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.