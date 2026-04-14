Американский министр назвал Трампа агрессивным
01:30 14.04.2026
Американский министр назвал Трампа агрессивным

Глава Минэнерго США Райт назвал Трампа агрессивным, но по делу

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт оценил своего руководителя, президента США Дональда Трампа, как "агрессивного, но по делу".
"Что ж, президент агрессивен, как мы все знаем, но по делу", - сказал Райт на экономической конференции издания Semafor в Вашингтоне.
Министр добавил, что это проявляется даже в отношении к вопросам развития ядерной энергетики США. Райт утверждает, что видит такой же агрессивный подход к этой теме, среди прочих.
"Никаких сомнений в масштабном расширении производства ядерной энергии в США в ближайшие годы и точно в ближайшие десятилетия", - перевел тему чиновник.
Райт стал первым американским министром, посетившим Венесуэлу после похищения штатами президента страны Николаса Мадуро. Министр активно высказывается о ситуации в конфликте и переговорах США с Ираном.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Трамп рассматривает возможность возобновления ударов по Ирану, пишут СМИ
Вчера, 02:00
 
