Американский министр назвал Трампа агрессивным

ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт оценил своего руководителя, президента США Дональда Трампа, как "агрессивного, но по делу".
"Что ж, президент агрессивен, как мы все знаем, но по делу", - сказал Райт на экономической конференции издания Semafor в Вашингтоне.
Министр добавил, что это проявляется даже в отношении к вопросам развития ядерной энергетики США. Райт утверждает, что видит такой же агрессивный подход к этой теме, среди прочих.
"Никаких сомнений в масштабном расширении производства ядерной энергии в США в ближайшие годы и точно в ближайшие десятилетия", - перевел тему чиновник.
Райт стал первым американским министром, посетившим Венесуэлу после похищения штатами президента страны Николаса Мадуро. Министр активно высказывается о ситуации в конфликте и переговорах США с Ираном.