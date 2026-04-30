Трамп рассказал, что секретный "дискомбомбулятор" при использовании жужжит

ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что американское оружие "дискомбомбулятор", которое якобы было применено в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро, при использовании издает жужжащий звук.
"Они слышали такое странное жужжание откуда-то сверху", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Так он описал применение неизвестного средства в Венесуэле. По его словам, "они (вероятно, силы противника - ред.) нажали на кнопки, ничего не произошло".