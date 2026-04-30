Трамп рассказал, что секретный "дискомбомбулятор" при использовании жужжит
23:02 30.04.2026
Трамп рассказал, что секретный "дискомбомбулятор" при использовании жужжит

Трамп: секретный "дискомбомбулятор" при использовании издает жужжащий звук

© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
  • Дональд Трамп рассказал, что оружие "дискомбомбулятор" при использовании издает жужжащий звук.
  • По словам Трампа, "дискомбомбулятор" был применен в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро, но ничего не произошло.
ВАШИНГТОН, 30 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассказал, что американское оружие "дискомбомбулятор", которое якобы было применено в Венесуэле при захвате президента Николаса Мадуро, при использовании издает жужжащий звук.
"Они слышали такое странное жужжание откуда-то сверху", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Так он описал применение неизвестного средства в Венесуэле. По его словам, "они (вероятно, силы противника - ред.) нажали на кнопки, ничего не произошло".
Трамп ранее сообщил, что дискомбомбулятор применили в ходе похищения Мадуро. Название для оружия президент США придумал сам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
