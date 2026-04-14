00:56 14.04.2026
США могут прекратить контроль над Венесуэлой еще при Трампе, заявил Райт

Граффити с изображением нефтяных вышек в Каракасе, Венесуэла. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 апр - РИА Новости. Глава минэнерго США Крис Райт допустил, что контроль Соединенных Штатов над Венесуэлой может быть прекращен еще до истечения полномочий администрации американского президента Дональда Трампа.
"Я надеюсь, что это произойдет при нынешней администрации, и я подозреваю, что так оно и будет", - ответил министр на вопрос о продолжительности контроля США над Венесуэлой.
Райт отметил, что прекращение подобного контроля входит в число целей.
"Безусловно, это и есть цель", - добавил глава министерства.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. Трамп заявил, что Соединенные Штаты получат сотни миллиардов или триллионы долларов от продажи нефти из республики. Он также не стал называть точных сроков, как долго Штаты будут сохранять контроль над государством, но объявил, что "гораздо дольше" года.
МИД РФ выразил солидарность с народом Венесуэлы, призвал освободить Мадуро и его жену, а также не допустить дальнейшей эскалации ситуации. В Пекине вслед за Москвой призвали немедленно освободить Мадуро и его супругу, подчеркнув, что действия США нарушают международное право. Раскритиковал действия Соединенных Штатов и МИД КНДР.
