Лукашенко призвал делегацию США договориться с Венесуэлой

МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с делегацией США вопрос Венесуэлы и призвал их не воевать, а договориться.
Белорусский лидер считает, что необходимо освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Отступите и отпустите этого человека. И договоритесь с Венесуэлой. Они с вами договорятся. Потому что они знают, что такое Соединённые Штаты Америки. Как и другие государства", - добавил Лукашенко.