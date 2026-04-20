Лукашенко призвал делегацию США договориться с Венесуэлой

09:35 20.04.2026
Лукашенко призвал делегацию США не воевать с Венесуэлой, а договориться с ней

© Фото : пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью RT
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с делегацией США вопрос Венесуэлы.
  • Лукашенко призвал США не воевать с Венесуэлой, а договориться.
МИНСК, 20 апр - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что обсуждал с делегацией США вопрос Венесуэлы и призвал их не воевать, а договориться.
"Накануне мы с делегацией США обсуждали этот вопрос. И абсолютно прагматичные люди. Я им это сказал: "Не надо воевать с венесуэльцами. С ними надо договориться", - сообщил Лукашенко в интервью телеканалу RT.
Белорусский лидер считает, что необходимо освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
"Отступите и отпустите этого человека. И договоритесь с Венесуэлой. Они с вами договорятся. Потому что они знают, что такое Соединённые Штаты Америки. Как и другие государства", - добавил Лукашенко.
В миреВенесуэлаСШАБелоруссияАлександр ЛукашенкоНиколас Мадуро
 
 
