https://ria.ru/20221022/venesuela-1825835431.html

СМИ: оппозиция в Венесуэле не намерена поддерживать Гуайдо

СМИ: оппозиция в Венесуэле не намерена поддерживать Гуайдо - РИА Новости, 22.10.2022

СМИ: оппозиция в Венесуэле не намерена поддерживать Гуайдо

Представители оппозиции Венесуэлы намерены воздержаться от поддержки "временного правительства" оппозиционера Хуана Гуайдо или "любого другого временного... РИА Новости, 22.10.2022

2022-10-22T02:11

2022-10-22T02:11

2022-10-22T05:31

в мире

хуан гуаидо

николас мадуро

венесуэла

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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Представители оппозиции Венесуэлы намерены воздержаться от поддержки "временного правительства" оппозиционера Хуана Гуайдо или "любого другого временного лидера" в 2023 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По данным собеседников агентства, пять оппозиционеров заявили об этом во вторник во время встречи с госдепартаментом США. Кроме того, они утверждают, что позиция Вашингтона на данный момент непонятна.При этом, как сообщает Рейтер, оппозиция Венесуэлы хочет сфокусироваться на поиске кандидата, который примет участие в следующих выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году, где составит конкуренцию Мадуро.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация США обсуждает с руководством Венесуэлы смягчение санкций в обмен на разрешение американским компаниям возобновить прокачку нефти. По данным издания, в частности речь идет о компании Chevron. Таким образом, появится возможность поставлять нефть из Венесуэлы на рынки США и Европы, говорится в сообщении.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.

https://ria.ru/20220122/guaido-1769093114.html

https://ria.ru/20211206/guaido-1762312105.html

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в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, pdvsa