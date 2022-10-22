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СМИ: оппозиция в Венесуэле не намерена поддерживать Гуайдо - РИА Новости, 22.10.2022
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СМИ: оппозиция в Венесуэле не намерена поддерживать Гуайдо
СМИ: оппозиция в Венесуэле не намерена поддерживать Гуайдо - РИА Новости, 22.10.2022
СМИ: оппозиция в Венесуэле не намерена поддерживать Гуайдо
Представители оппозиции Венесуэлы намерены воздержаться от поддержки "временного правительства" оппозиционера Хуана Гуайдо или "любого другого временного... РИА Новости, 22.10.2022
2022-10-22T02:11
2022-10-22T05:31
в мире
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
сша
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МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Представители оппозиции Венесуэлы намерены воздержаться от поддержки "временного правительства" оппозиционера Хуана Гуайдо или "любого другого временного лидера" в 2023 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.По данным собеседников агентства, пять оппозиционеров заявили об этом во вторник во время встречи с госдепартаментом США. Кроме того, они утверждают, что позиция Вашингтона на данный момент непонятна.При этом, как сообщает Рейтер, оппозиция Венесуэлы хочет сфокусироваться на поиске кандидата, который примет участие в следующих выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году, где составит конкуренцию Мадуро.Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация США обсуждает с руководством Венесуэлы смягчение санкций в обмен на разрешение американским компаниям возобновить прокачку нефти. По данным издания, в частности речь идет о компании Chevron. Таким образом, появится возможность поставлять нефть из Венесуэлы на рынки США и Европы, говорится в сообщении.В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.
https://ria.ru/20220122/guaido-1769093114.html
https://ria.ru/20211206/guaido-1762312105.html
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в мире, хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, pdvsa
В мире, Хуан Гуаидо, Николас Мадуро, Венесуэла, США, PDVSA
02:11 22.10.2022 (обновлено: 05:31 22.10.2022)
 
СМИ: оппозиция в Венесуэле не намерена поддерживать Гуайдо

Рейтер: оппозиция Венесуэлы не намерена поддерживать "временное правительство" Гуайдо

© Pixabay / NanuVisual Панорама Каракаса, Венесуэла
Панорама Каракаса, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 22.10.2022
© Pixabay / NanuVisual
Панорама Каракаса, Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 окт - РИА Новости. Представители оппозиции Венесуэлы намерены воздержаться от поддержки "временного правительства" оппозиционера Хуана Гуайдо или "любого другого временного лидера" в 2023 году, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, пять оппозиционеров заявили об этом во вторник во время встречи с госдепартаментом США. Кроме того, они утверждают, что позиция Вашингтона на данный момент непонятна.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
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Влияние оппозиционера Гуаидо в Венесуэле сократилось, заявил посол России
При этом, как сообщает Рейтер, оппозиция Венесуэлы хочет сфокусироваться на поиске кандидата, который примет участие в следующих выборах, которые могут пройти в конце 2023 года или в 2024 году, где составит конкуренцию Мадуро.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что администрация США обсуждает с руководством Венесуэлы смягчение санкций в обмен на разрешение американским компаниям возобновить прокачку нефти. По данным издания, в частности речь идет о компании Chevron. Таким образом, появится возможность поставлять нефть из Венесуэлы на рынки США и Европы, говорится в сообщении.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуайдо, глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В результате санкций США с 2014 по 2020 год Венесуэла потеряла 98,6% всех внешних валютных доходов, отчисления государственной нефтегазовой PDVSA в адрес центрального банка страны за последние семь лет сократились с 56,609 миллиарда долларов до 73,4 миллиона долларов в год или более чем на 99%.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо, провозгласивший себя временным президентом Венесуэлы - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
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В миреХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАPDVSA
 
 
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