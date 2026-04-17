22:41 17.04.2026
Зеленский пригрозил Белоруссии, упомянув Венесуэлу

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Зеленский высказал угрозы в обращении к руководству Белоруссии, упомянув события в Венесуэле.
  • Зеленский заявил о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины и готовности Киева "защищаться".
  • Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал о возросшей интенсивности работ по оборудованию границы со стороны Украины и провокациях.
МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский высказал угрозы в обращении к руководству Белоруссии, упомянув события в Венесуэле, где были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.
В своем Telegram-канале Зеленский заявил в пятницу о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины. Он также утверждает, что Киев официально предупредил Минск о своей готовности "защищаться".
"Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны удержать руководство Белоруссии от ошибок", - заявил Зеленский в своем Telegram-канале.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, а президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что в течение 2025 года с украинской стороны фиксировалась возросшая интенсивность работ по оборудованию границы инженерными заграждениями, в том числе активное возведение фортификационных сооружений, создание опорных пунктов на приграничной территории. Кроме того, фиксировались провокации со стороны Украины. Министр обороны республики Виктор Хренин сообщал, что Белоруссия фиксирует участившиеся случаи нарушения воздушной границы в связи с конфликтом на Украине.
