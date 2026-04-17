Зеленский пригрозил Белоруссии

МОСКВА, 17 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский высказал угрозы в обращении к руководству Белоруссии, упомянув события в Венесуэле, где были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.
В своем Telegram-канале Зеленский заявил в пятницу о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины. Он также утверждает, что Киев официально предупредил Минск о своей готовности "защищаться".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, а президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк.
Ранее государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что в течение 2025 года с украинской стороны фиксировалась возросшая интенсивность работ по оборудованию границы инженерными заграждениями, в том числе активное возведение фортификационных сооружений, создание опорных пунктов на приграничной территории. Кроме того, фиксировались провокации со стороны Украины. Министр обороны республики Виктор Хренин сообщал, что Белоруссия фиксирует участившиеся случаи нарушения воздушной границы в связи с конфликтом на Украине.