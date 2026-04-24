Мир превратился в казино, считает Трамп

ВАШИНГТОН, 24 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мир превратился в казино, отметил, что ему это не нравится.
"Ну, вы знаете, весь мир, к сожалению, в какой-то степени превратился в казино. И если посмотреть на то, что происходит по всему миру, в Европе и повсюду, везде занимаются этими ставками. Я никогда особо это не поддерживал. Мне это не нравится в принципе, но что есть, то есть. Нет, я не доволен всем этим", – сказал он в Белом доме.
Соответствующее заявление он сделал несколько после вопроса журналиста о сообщаемом в СМИ аресте военного, участвовавшего в похищении президента Венесуэлы Николаса Мадуро. По данным ABC, военный заработал более 400 тысяч долларов, делая ставки на отстранение Мадуро от власти.
"Ну, я об этом не знаю, но он ставил на то, что его поймают, или на то, что его не поймают?" – ответил американский лидер.