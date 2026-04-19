Президент Колумбии пригрозил США восстанием

00:46 19.04.2026
Президент Колумбии Петро пригрозил США восстанием в Латинской Америке

Президент Колумбии Густаво Петро. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в странах Латинской Америки может подняться восстание против США, если Вашингтон не пересмотрит свою политику.
  • Густаво Петро считает, что США используют санкционный режим как механизм вымогательства против стран, придерживающихся другой политики.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В странах Латинской Америки может подняться восстание против США, если Вашингтон не пересмотрит свою политику вымогательства и шантажа в отношении региона, заявил в интервью испанской газета El Pais президент Колумбии Густаво Петро.
"Это система, подобная той, что существовала при короле Испании столетия назад. И каков был ответ Латинской Америки? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой", — сказал он.
По его мнению, США используют санкционный режим как механизм вымогательства против тех стран, которые придерживаются другой политики.
"Когда меня внесли в список OFAC, я понял, что этот инструмент борьбы с наркотрафиком стал политическим инструментом", — добавил глава государства.
В марте издание New York Times со ссылкой на источники ранее сообщило, что власти США ведут расследование в отношении Петро и изучают в том числе его возможные встречи с наркоторговцами. Следственные действия, как сообщается, находятся на ранней стадии, и пока неясно, приведут ли они к предъявлению обвинений.
Ранее Петро заявлял, что любые внешние военные действия против Венесуэлы, включая удары по Каракасу, недопустимы и противоречат историческому и цивилизационному наследию Латинской Америки. Он подчеркнул, что речь идет не о личностях, а о судьбе "родины Боливара и идеи свободы".
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму" и представляли угрозу в том числе для Соединенных Штатов. Первое заседание суда уже состоялось в Нью-Йорке, там Мадуро и его жена заявили о своей невиновности по предъявленным обвинениям. По данным венесуэльского минобороны, в результате атаки США погибли 100 человек.
