Президент Колумбии пригрозил США восстанием

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В странах Латинской Америки может подняться восстание против США, если Вашингтон не пересмотрит свою политику вымогательства и шантажа в отношении региона, заявил в интервью испанской газета El Pais президент Колумбии Густаво Петро.

"Это система, подобная той, что существовала при короле Испании столетия назад. И каков был ответ Латинской Америки ? Восстание. Именно это произойдет сейчас, если правительство США не сможет переосмыслить свои отношения с Латинской Америкой", — сказал он.

По его мнению, США используют санкционный режим как механизм вымогательства против тех стран, которые придерживаются другой политики.

"Когда меня внесли в список OFAC, я понял, что этот инструмент борьбы с наркотрафиком стал политическим инструментом", — добавил глава государства.

В марте издание New York Times со ссылкой на источники ранее сообщило, что власти США ведут расследование в отношении Петро и изучают в том числе его возможные встречи с наркоторговцами. Следственные действия, как сообщается, находятся на ранней стадии, и пока неясно, приведут ли они к предъявлению обвинений.

Ранее Петро заявлял, что любые внешние военные действия против Венесуэлы , включая удары по Каракасу , недопустимы и противоречат историческому и цивилизационному наследию Латинской Америки. Он подчеркнул, что речь идет не о личностях, а о судьбе "родины Боливара и идеи свободы".