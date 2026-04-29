Венесуэла может покинуть ОПЕК вслед за ОАЭ, пишут СМИ

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Венесуэла может покинуть Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вслед за ОАЭ, если этого захочет президент США Дональд Трамп, пишет канадская газета Globe and Mail.
"И нетрудно догадаться, кто следующим покинет ОПЕК... Можете не сомневаться, если Трамп захочет, чтобы Венесуэла вышла из ОПЕК, как это сделали ОАЭ, это произойдет", - считает обозреватель газеты Эрик Регули.
По его мнению, Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире запасами нефти, после похищения президента страны Николаса Мадуро фактически стала зависима от Вашингтона.
Эмиратское информационное госагентство WAM сообщило во вторник, что ОАЭ с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Решение является стратегическим и основано на долгосрочном экономическом видении, заявила директор департамента по стратегическим коммуникациям МИД ОАЭ Афра аль-Хамели. По словам источника РИА Новости в одной из делегаций ОПЕК, организация не была осведомлена о намерениях страны об этом выходе.