https://ria.ru/20240729/venesuela-1962597231.html
Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы
Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы - РИА Новости, 29.07.2024
Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы
Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на выборах, набирая более 50 процентов голосов по итогам обработки 80 процентов протоколов, сообщил... РИА Новости, 29.07.2024
2024-07-29T07:13
2024-07-29T07:13
2024-07-29T11:08
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КАРАКАС, 29 июл — РИА Новости. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на выборах, набирая более 50 процентов голосов по итогам обработки 80 процентов протоколов, сообщил председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо."При 80 процентах полученных данных мы выпустили первый бюллетень, который отмечает сильную и необратимую тенденцию. При уровне участия в выборах 59 процентов результаты следующие. Первое. Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 5 150 092 голоса с 51,20 процента. Кандидат Эдмундо Гонсалес из Совета Единства получил 4 445 978 голосов с 44,2 процента", — сказал Аморосо, выступая перед журналистами и наблюдателями.Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. В этот день Аргентина, Коста-Рика, Эквадор, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Кроме того, президент Аргентины Хавьер Милей еще до объявления первых результатов голосования заявил, что не признает победу Мадуро.Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно.После победы Мадуро заявил, что избирком подвергся серьезной хакерской атаке и венесуэльским властям известно, кто ее заказал.Мадуро возглавляет Боливарианскую Республику с 2013 года, будущий президентский срок для него — третий подряд. Инаугурация пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.
https://ria.ru/20240727/venesuela-1962329978.html
https://ria.ru/20240729/venesuela-1962590321.html
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в мире, николас мадуро, венесуэла, аргентина, хавьер милей, коста-рика, выборы президента венесуэлы — 2024
В мире, Николас Мадуро, Венесуэла, Аргентина, Хавьер Милей, Коста-Рика, Выборы президента Венесуэлы — 2024
Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы
Мадуро побеждает на выборах президента Венесуэлы после обработки 80% протоколов
КАРАКАС, 29 июл — РИА Новости. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро побеждает на выборах, набирая более 50 процентов голосов по итогам обработки 80 процентов протоколов, сообщил председатель Национального избирательного совета Боливарианской Республики Элвис Аморосо.
"При 80 процентах полученных данных мы выпустили первый бюллетень, который отмечает сильную и необратимую тенденцию. При уровне участия в выборах 59 процентов результаты следующие. Первое. Николас Мадуро Морос от Большого патриотического полюса получил 5 150 092 голоса с 51,20 процента. Кандидат Эдмундо Гонсалес из Совета Единства получил 4 445 978 голосов с 44,2 процента", — сказал Аморосо, выступая перед журналистами и наблюдателями.
Выборы президента Венесуэлы состоялись 28 июля. В этот день Аргентина
, Коста-Рика
, Эквадор
, Панама
, Парагвай
, Перу
и Уругвай
выступили с заявлением, в котором потребовали прозрачного подсчета голосов под контролем наблюдателей. Кроме того, президент Аргентины Хавьер Милей
еще до объявления первых результатов голосования заявил, что не признает победу Мадуро.
Правительство Венесуэлы расценило это как вмешательство в выборы и право народа на самоопределение. Власти отметили, что люди голосовали на выборах свободно и законно.
После победы Мадуро заявил, что избирком подвергся серьезной хакерской атаке и венесуэльским властям известно, кто ее заказал.
Мадуро возглавляет Боливарианскую Республику с 2013 года, будущий президентский срок для него — третий подряд. Инаугурация пройдет 10 января 2025 года, срок его полномочий составит шесть лет.