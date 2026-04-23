Отношения России и новых властей Венесуэлы хорошие, заявили в МИД - РИА Новости, 23.04.2026
01:31 23.04.2026
Отношения России и новых властей Венесуэлы хорошие, заявили в МИД

Замглавы МИД Панкин: отношения России и новых властей Венесуэлы хорошие

© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
Вид на центр Каракаса. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что отношения России и новых властей Венесуэлы хорошие.
  • Панкин добавил, что Россия не подвергается дискриминации со стороны нового правительства Венесуэлы.
ООН, 23 апр - РИА Новости. Отношения России и новых властей Венесуэлы хорошие, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Да, да", - сказал он журналистам в ООН в ответ на вопрос о том, сохраняются ли у РФ хорошие отношения с правительством Венесуэлы во главе с уполномоченным президентом Дельси Родригес.
"Мы не подвергаемся дискриминации со стороны нового правительства, которое мы полностью признаем и уважаем", - добавил Панкин.
США 3 января нанесли массированный удар по Венесуэле, президента страны Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес захватили и вывезли в Нью-Йорк. По версии властей США, они якобы имели отношение к "наркотерроризму". Уполномоченным президентом Венесуэлы стала Дельси Родригес, до этого занимавшая пост вице-президента страны.
