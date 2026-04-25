СМИ: Рубио воспринимают как серьезного кандидата на выборах президента США

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Некоторые из доверенных лиц президента США Дональда Трампа все чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как серьезного кандидата на президентских выборах, которые пройдут в 2028 году, пишет издание Politico.

Один из источников охарактеризовал Рубио как верного, красноречивого и очень опытного политика, который при этом "грешно умен". Высокопоставленные чиновники Белого дома и еще несколько источников, близких к администрации Трампа, заявили, что Рубио рассматривается как "целесообразный выбор" в качестве преемника Трампа.

Отмечается, что позиция Рубио как госсекретаря США и главы совета национальной безопасности ставит чиновника в "центр принятия важнейших решений".

Издание называет еще одним преимуществом Рубио отсутствие скандалов, которые могли бы негативно сказаться на имидже президента.

"Он (Рубио - ред.) избегает скандалов и "вирусных" моментов, которые затмевают или ставят босса в неловкое положение. Кроме того, его никогда не обвиняли в разногласиях с Трампом, например, в том, что он не был так "восторжен" по поводу плана Трампа в Иране", - добавляет Politico