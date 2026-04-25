СМИ: Рубио воспринимают как серьезного кандидата на выборах президента США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Некоторые из доверенных лиц президента США Дональда Трампа все чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как серьезного кандидата на президентских выборах в 2028 году.
- Позиция Рубио как госсекретаря США и главы совета национальной безопасности ставит его в "центр принятия важнейших решений".
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Некоторые из доверенных лиц президента США Дональда Трампа все чаще рассматривают госсекретаря Марко Рубио как серьезного кандидата на президентских выборах, которые пройдут в 2028 году, пишет издание Politico.
"Некоторые из ближайших соратников президента Дональда Трампа все чаще рассматривают Марко Рубио как серьезного претендента на победу в 2028 году... Его работа по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро и непоколебимая преданность Трампу укрепили его позиции в Западном крыле (Белого дома, где находится Овальный кабинет - ред.)", - говорится в публикации.
Трамп утверждает, что заслуживает возможность третьего срока
28 февраля, 01:22
Один из источников охарактеризовал Рубио как верного, красноречивого и очень опытного политика, который при этом "грешно умен". Высокопоставленные чиновники Белого дома и еще несколько источников, близких к администрации Трампа, заявили, что Рубио рассматривается как "целесообразный выбор" в качестве преемника Трампа.
Отмечается, что позиция Рубио как госсекретаря США и главы совета национальной безопасности ставит чиновника в "центр принятия важнейших решений".
Издание называет еще одним преимуществом Рубио отсутствие скандалов, которые могли бы негативно сказаться на имидже президента.
"Он (Рубио - ред.) избегает скандалов и "вирусных" моментов, которые затмевают или ставят босса в неловкое положение. Кроме того, его никогда не обвиняли в разногласиях с Трампом, например, в том, что он не был так "восторжен" по поводу плана Трампа в Иране", - добавляет Politico.
Вэнс и Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Трампа на выборах 2028 года. В июле госсекретарь назвал вице-президента отличным кандидатом от республиканцев. Позднее издание Politico сообщило, что Рубио в частном порядке назвал Вэнса главным кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности третьего срока
5 февраля, 04:12