"Хочешь воевать?" Угроза Зеленского в адрес Белоруссии поразила Запад
09:36 03.05.2026 (обновлено: 13:29 03.05.2026)

"Хочешь воевать?" Угроза Зеленского в адрес Белоруссии поразила Запад

© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, в котором он пригрозил ответом Минску за якобы необычную активность на белорусской стороне границы.
  • В комментариях пользователи высказывают опасения по поводу возможного обострения ситуации и выражают мнение о том, что это может привести к негативным последствиям для Украины.
  • Среди комментариев также присутствуют призывы к прекращению войны и заключению соглашения.
МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети X активно обсуждают заявление Владимира Зеленского, в котором он пригрозил ответом Минску за якобы необычную активность на белорусской стороне границы.
"Хочешь теперь воевать с Белоруссией? Попробуй, Украины не останется! <…> Прекрати бросать своих людей в мясорубку!" — высказалась @Xohi1260.
"Видимо, к концу лета Украина станет меньше", — считает @benzedrine76820.
"Прекрати войну! Заключи соглашение. Украине нужен мир и выборы! После скандала с Миндичем ты должен уйти!" — призвал @vilnaliudyna323.
"Война на два фронта станет катастрофой для Украины", — подчеркнул @angryoldfart990.
"Рад видеть, что режим Зеленского на последнем издыхании. Этот бардак скоро закончится. Или обострится и завершится уничтожением режима Зеленского и, к сожалению, Украины", — заключил @SinnettCam87346.
В апреле глава киевского режима уже заявлял о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины. Также он высказывал угрозы в обращении к Минску, упомянув события в Венесуэле, где были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.
В январе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что в течение 2025 года с украинской стороны фиксировалась возросшая интенсивность работ по оборудованию границы инженерными заграждениями, в том числе активное возведение фортификационных сооружений, создание опорных пунктов на приграничной территории. Кроме того, фиксировались провокации.
