Глава Пентагона допустил силовое изъятие урана у Ирана

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава Пентагона Пит Хегсет допустил изъятие силой урана у Ирана в случае отказа выдать его добровольно.
"Прямо сейчас он (уран – ред.) зарыт. И мы следим за ним. Мы знаем точно, что у них есть. И они знают это. И либо они дадут его нам... (либо - ред.) мы заберем его, мы достанем его. Или если нам придется сделать что-то еще самим, как мы поступили в операции "Полуночный молот" (удары по иранским ядерным объектам в июне 2025 г. – ред.), то мы оставляем для себя такую возможность", - сказал он в среду журналистам.
Иран ранее заявлял, что в настоящий момент не обогащает уран.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
По данным МАГАТЭ, Иран располагает примерно 440 килограммами урана, обогащенного до уровня 60%, однако это еще не дотягивает до уровня оружейного урана. США требуют, чтобы Иран передал МАГАТЭ эти запасы, а также демонтировал ядерные объекты в Натанзе, Исфахане и Фордо. МАГАТЭ при этом должен быть предоставлен полный доступ, прозрачность и контроль на территории Ирана.
Взамен на эти и ряд других уступок Иран может получить отмену всех международных санкций против него, помощь США в развитии гражданской ядерной программы, в том числе на АЭС "Бушер", и отмену механизма возврата санкций.