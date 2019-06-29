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РИА Новости
Попытка госпереворота в Венесуэле

Венесуэла осудила американские санкции против сына Мадуро

Вчера, 03:09
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Архивное фото
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 29 июн – РИА Новости. Правительство Венесуэлы выступило в пятницу с осуждением санкций, введенных США против сына президента Николаса Мадуро – Эрнесто Мадуро Герры.
Ранее минфин США ввел санкции против сына Мадуро, поскольку тот является "членом нелегитимного Национального учредительного собрания", говорится в сообщении ведомства. Мадуро Герра был избран членом собрания в 2017 году.
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Вот, госпереворот… В Венесуэле раскрыли очередной заговор Заговорщики планировали захватить военные склады, затем военный аэропорт, потом устранить главу государства и освободить из тюрьмы отставного генерала Рауля Бадуэля. Но пугаться нет причины, при Мадуро есть мужчины.
"США объявляют о нелегитимных мерах против члена Национального учредительного собрания Николаса Эрнесто Мадуро Герры с черной целью персонализировать продолжающуюся атаку на боливарианскую революцию и лидерство президента Боливарианской республики Венесуэла. Венесуэльские правительство и народ решительно осуждают затянувшиеся атаки администрации Трампа", – говорится в коммюнике венесуэльского МИД.
Каракас также предупредил, что любые попытки нападок на президента Мадуро "превращаются в нескончаемое топливо для народа в его битве" за суверенитет и независимость, а Венесуэла предпримет действия в рамках международной системы для нейтрализации последствий подобных шагов.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании главы оппозиционного парламента Хуана Гуаидо временным президентом. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Попытка госпереворота в ВенесуэлеНиколас МадуроВенесуэлаВ мире
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