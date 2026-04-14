США не принуждают нефтяников инвестировать в Венесуэлу, заявил Райт

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт выступил в понедельник с утверждением о том, что Вашингтон не выкручивает руки нефтяным компаниям и не заставляет их инвестировать в энергетический сектор Венесуэлы.
"Мне следует быть осторожным, чтобы мы никого не убеждали. Я никому не выкручиваю руки и никого не принуждаю", - сказал Райс на мероприятии, устроенном порталом Semafor.
Он подчеркнул, что руководители нефтяных компаний являются бизнесменами, которые по природе своей берут на себя риски.
Американский министр выразил уверенность, что еще через шесть месяцев эти риски будут еще ниже.
Райт также пообещал новые американские инвестиции в Венесуэлу в нынешнем году.
"Очень скоро будет объявлено, что одна американская компания, которая уже там находится, увеличит свое производство", - добавил он.
В сентябре прошлого года США развернули военно-морскую группировку в Карибском море, после чего начали удары по судам, предположительно перевозящим наркотики. В декабре при помощи этой группировки США перешли к прямой нефтяной блокаде Венесуэлы и перехвату танкеров с венесуэльской нефтью.
По информации СМИ, экспорт нефти из Венесуэлы упал в декабре 2025 года до менее чем 500 тысяч баррелей в сутки, а согласно наиболее жестким оценкам - до 258 000 баррелей. Поставки в Китай тогда обвалились, согласно S&P Global, с 8,9 миллиона до 2 миллионов баррелей за месяц.
В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах.
Трамп захотел стать президентом Венесуэлы
