США не принуждают нефтяников инвестировать в Венесуэлу, заявил Райт

ВАШИНГТОН, 14 мая – РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт выступил в понедельник с утверждением о том, что Вашингтон не выкручивает руки нефтяным компаниям и не заставляет их инвестировать в энергетический сектор Венесуэлы.

"Мне следует быть осторожным, чтобы мы никого не убеждали. Я никому не выкручиваю руки и никого не принуждаю", - сказал Райс на мероприятии, устроенном порталом Semafor.

Он подчеркнул, что руководители нефтяных компаний являются бизнесменами, которые по природе своей берут на себя риски.

Райт напомнил, что США добывает топливо в более чем 100 странах мира и везде присутствуют разные риски. По его словам, в Венесуэле эти риски превышают те, что есть в США или в Норвегии , но они существенно меньше, чем были полгода назад.

Американский министр выразил уверенность, что еще через шесть месяцев эти риски будут еще ниже.

Райт также пообещал новые американские инвестиции в Венесуэлу в нынешнем году.

"Очень скоро будет объявлено, что одна американская компания, которая уже там находится, увеличит свое производство", - добавил он.

В сентябре прошлого года США развернули военно-морскую группировку в Карибском море , после чего начали удары по судам, предположительно перевозящим наркотики. В декабре при помощи этой группировки США перешли к прямой нефтяной блокаде Венесуэлы и перехвату танкеров с венесуэльской нефтью.

По информации СМИ, экспорт нефти из Венесуэлы упал в декабре 2025 года до менее чем 500 тысяч баррелей в сутки, а согласно наиболее жестким оценкам - до 258 000 баррелей. Поставки в Китай тогда обвалились, согласно S&P Global , с 8,9 миллиона до 2 миллионов баррелей за месяц.