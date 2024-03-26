Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него
Глава Венесуэлы Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на марше в Каракасе
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Два вооруженных человека, которые планировали нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, были задержаны во время уличной акции с его участием в Каракасе, сообщил сам политик.
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"Сегодня здесь были задержаны двое мужчин с оружием, которые намеревались напасть на меня. Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela, и были задержаны после того, как проникли сюда, на марш. Они изобличены и сознались", — сказал Мадуро в ходе митинга на площади Диего Ибарра, который прошел после подачи документов об участии политика в предстоящих в июле выборах.
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Столичный градоначальник Наум Фернандес ранее сообщил, что в день многотысячного марша с участием Мадуро диверсию планировали лица, вооруженные "взрывным устройством", которое они собирались метнуть в президента.
Партия Vente Venezuela ("Давай, Венесуэла") относится к несистемной оппозиции. Кандидат этого движения Мария Корина Мачадо победила на оппозиционных праймериз, однако не была допущена к выборам. Верховный суд Венесуэлы в январе оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля, регистрация кандидатов будет завершена к 16 апреля текущего года.