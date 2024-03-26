https://ria.ru/20240326/maduro-1935793662.html

Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него

Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него - РИА Новости, 26.03.2024

Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него

Два вооруженных человека, которые планировали нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, были задержаны во время уличной акции с его участием в... РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T03:52

2024-03-26T03:52

2024-03-26T05:44

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МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Два вооруженных человека, которые планировали нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, были задержаны во время уличной акции с его участием в Каракасе, сообщил сам политик."Сегодня здесь были задержаны двое мужчин с оружием, которые намеревались напасть на меня. Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela, и были задержаны после того, как проникли сюда, на марш. Они изобличены и сознались", — сказал Мадуро в ходе митинга на площади Диего Ибарра, который прошел после подачи документов об участии политика в предстоящих в июле выборах.Столичный градоначальник Наум Фернандес ранее сообщил, что в день многотысячного марша с участием Мадуро диверсию планировали лица, вооруженные "взрывным устройством", которое они собирались метнуть в президента. Партия Vente Venezuela ("Давай, Венесуэла") относится к несистемной оппозиции. Кандидат этого движения Мария Корина Мачадо победила на оппозиционных праймериз, однако не была допущена к выборам. Верховный суд Венесуэлы в январе оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски. Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля, регистрация кандидатов будет завершена к 16 апреля текущего года.

https://ria.ru/20240312/maduro-1932408745.html

https://ria.ru/20240323/kirgiziya-1935255169.html

венесуэла

каракас

миранда (венесуэла)

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венесуэла, каракас, миранда (венесуэла), николас мадуро, в мире