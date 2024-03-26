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Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него - РИА Новости, 26.03.2024
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03:52 26.03.2024 (обновлено: 05:44 26.03.2024)
https://ria.ru/20240326/maduro-1935793662.html
Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него
Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него - РИА Новости, 26.03.2024
Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него
Два вооруженных человека, которые планировали нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, были задержаны во время уличной акции с его участием в... РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T03:52
2024-03-26T05:44
венесуэла
каракас
миранда (венесуэла)
николас мадуро
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МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Два вооруженных человека, которые планировали нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, были задержаны во время уличной акции с его участием в Каракасе, сообщил сам политик.&quot;Сегодня здесь были задержаны двое мужчин с оружием, которые намеревались напасть на меня. Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela, и были задержаны после того, как проникли сюда, на марш. Они изобличены и сознались&quot;, — сказал Мадуро в ходе митинга на площади Диего Ибарра, который прошел после подачи документов об участии политика в предстоящих в июле выборах.Столичный градоначальник Наум Фернандес ранее сообщил, что в день многотысячного марша с участием Мадуро диверсию планировали лица, вооруженные "взрывным устройством", которое они собирались метнуть в президента. Партия Vente Venezuela ("Давай, Венесуэла") относится к несистемной оппозиции. Кандидат этого движения Мария Корина Мачадо победила на оппозиционных праймериз, однако не была допущена к выборам. Верховный суд Венесуэлы в январе оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски. Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля, регистрация кандидатов будет завершена к 16 апреля текущего года.
https://ria.ru/20240312/maduro-1932408745.html
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венесуэла
каракас
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венесуэла, каракас, миранда (венесуэла), николас мадуро, в мире
Венесуэла, Каракас, Миранда (Венесуэла), Николас Мадуро, В мире
Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на него

Глава Венесуэлы Мадуро сообщил о сорванной попытке покушения на марше в Каракасе

© РИА Новости / Каролина Кабрал | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости / Каролина Кабрал
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
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МЕХИКО, 26 мар - РИА Новости. Два вооруженных человека, которые планировали нападение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро, были задержаны во время уличной акции с его участием в Каракасе, сообщил сам политик.
«

"Сегодня здесь были задержаны двое мужчин с оружием, которые намеревались напасть на меня. Они уже заявили, что являются членами крайне правой фашистской партии Vente Venezuela, и были задержаны после того, как проникли сюда, на марш. Они изобличены и сознались", — сказал Мадуро в ходе митинга на площади Диего Ибарра, который прошел после подачи документов об участии политика в предстоящих в июле выборах.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 12.03.2024
Мадуро резко ответил на оскорбление Зеленским папы римского
12 марта, 05:53
Столичный градоначальник Наум Фернандес ранее сообщил, что в день многотысячного марша с участием Мадуро диверсию планировали лица, вооруженные "взрывным устройством", которое они собирались метнуть в президента.
Партия Vente Venezuela ("Давай, Венесуэла") относится к несистемной оппозиции. Кандидат этого движения Мария Корина Мачадо победила на оппозиционных праймериз, однако не была допущена к выборам. Верховный суд Венесуэлы в январе оставил в силе постановление 2021 года, которое на 15 лет запрещает Мачадо баллотироваться на государственные посты, аналогичным образом осталось в силе решение 2017 года, которыми был лишен права избираться на государственные посты бывший губернатор штата Миранда и дважды кандидат в президенты Энрике Каприлес Радонски.
Выборы президента Венесуэлы состоятся 28 июля, регистрация кандидатов будет завершена к 16 апреля текущего года.
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