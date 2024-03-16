https://ria.ru/20240316/kandidat-1933574329.html

Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы

Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы - РИА Новости, 16.03.2024

Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы

Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро своим кандидатом на предстоящих в июле выборах главы... РИА Новости, 16.03.2024

2024-03-16T22:40

2024-03-16T22:40

2024-03-16T23:17

в мире

венесуэла

николас мадуро

диосдадо кабельо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро своим кандидатом на предстоящих в июле выборах главы государства, сообщил заместитель председателя партии Диосдадо Кабельо. В субботу прошел итоговый конгресс партии. Кабельо обратился к присутствующим с предложением проголосовать за кандидатуру Мадуро. Участники конгресса ее поддержали. "Одобрено... Президент Николас Мадуро, перед вами ваша партия, у этой партии теперь есть кандидат", - сказал Кабельо. Выборы президента Венесуэлы пройдут 28 июля

https://ria.ru/20240314/venesuela-1932842352.html

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в мире, венесуэла, николас мадуро, диосдадо кабельо