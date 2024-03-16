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Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы
Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы - РИА Новости, 16.03.2024
Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы
Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро своим кандидатом на предстоящих в июле выборах главы... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:40
2024-03-16T22:40
2024-03-16T23:17
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро своим кандидатом на предстоящих в июле выборах главы государства, сообщил заместитель председателя партии Диосдадо Кабельо. В субботу прошел итоговый конгресс партии. Кабельо обратился к присутствующим с предложением проголосовать за кандидатуру Мадуро. Участники конгресса ее поддержали. "Одобрено... Президент Николас Мадуро, перед вами ваша партия, у этой партии теперь есть кандидат", - сказал Кабельо. Выборы президента Венесуэлы пройдут 28 июля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, венесуэла, николас мадуро, диосдадо кабельо
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо
Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы
В Венесуэле Николаса Мадуро выдвинули кандидатом в президенты