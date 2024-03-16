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Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы - РИА Новости, 16.03.2024
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22:40 16.03.2024 (обновлено: 23:17 16.03.2024)
https://ria.ru/20240316/kandidat-1933574329.html
Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы
Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы - РИА Новости, 16.03.2024
Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы
Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро своим кандидатом на предстоящих в июле выборах главы... РИА Новости, 16.03.2024
2024-03-16T22:40
2024-03-16T23:17
в мире
венесуэла
николас мадуро
диосдадо кабельо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро своим кандидатом на предстоящих в июле выборах главы государства, сообщил заместитель председателя партии Диосдадо Кабельо. В субботу прошел итоговый конгресс партии. Кабельо обратился к присутствующим с предложением проголосовать за кандидатуру Мадуро. Участники конгресса ее поддержали. "Одобрено... Президент Николас Мадуро, перед вами ваша партия, у этой партии теперь есть кандидат", - сказал Кабельо. Выборы президента Венесуэлы пройдут 28 июля
https://ria.ru/20240314/venesuela-1932842352.html
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в мире, венесуэла, николас мадуро, диосдадо кабельо
В мире, Венесуэла, Николас Мадуро, Диосдадо Кабельо
Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы

В Венесуэле Николаса Мадуро выдвинули кандидатом в президенты

© РИА Новости / Магда Гибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
© РИА Новости / Магда Гибелли
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро . Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 16 мар - РИА Новости. Правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы (PSUV) выдвинула действующего президента Николаса Мадуро своим кандидатом на предстоящих в июле выборах главы государства, сообщил заместитель председателя партии Диосдадо Кабельо.
В субботу прошел итоговый конгресс партии. Кабельо обратился к присутствующим с предложением проголосовать за кандидатуру Мадуро. Участники конгресса ее поддержали.
«
"Одобрено... Президент Николас Мадуро, перед вами ваша партия, у этой партии теперь есть кандидат", - сказал Кабельо.
Выборы президента Венесуэлы пройдут 28 июля
Офицеры Венесуэльской национальной гвардии - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
В Венесуэле задержали двух граждан за подготовку покушения на Мадуро
14 марта, 02:51
 
В миреВенесуэлаНиколас МадуроДиосдадо Кабельо
 
 
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