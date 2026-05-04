"Совсем поехавший": в Киеве набросились на улетевшего в Ереван Зеленского

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии могут испортить его визит в Ереван, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Зеленский , ты совсем поехавший? Зачем угрожать Минску то? Единственная подозрительная активность будет разве что на саммите в Ереване , где ты своими руками испортил переговорный фон. Теперь дипломатам придется думать над этой проблемой", — сказал он.

По словам эксперта, Зеленский в очередной раз показал, что ему не нужно мирное урегулирование конфликта, наоборот, он хочет его расширения.

« "В то время, как Россия готова к переговорам, Зеленский ищет врагов да ходит как попрошайка — то в Брюссель, то теперь в Ереван", — добавил Соскин.

Владимир Зеленский прилетел в Армению накануне для участия в стартующем сегодня саммите Европейского политического сообщества. В тот же день он заявил о якобы "специфической" активности на границе Белоруссии Украины , не уточнив в чем именно она заключалась.

В апреле глава киевского режима уже заявлял о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины. Также он высказывал угрозы в обращении к Минску, упомянув события в Венесуэле , где были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.