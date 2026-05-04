"Совсем поехавший": в Киеве набросились на улетевшего в Ереван Зеленского - РИА Новости, 04.05.2026
04:43 04.05.2026
Соскин: угрозы Зеленского в адрес Белоруссии могут испортить его визит в Ереван

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Олег Соскин, бывший помощник Леонида Кучмы, считает, что угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии могут испортить его визит в Ереван.
  • Соскин считает, что Зеленский в очередной раз показал, что ему не нужно мирное урегулирование конфликта, наоборот, он хочет его расширения.
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес Белоруссии могут испортить его визит в Ереван, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Зеленский, ты совсем поехавший? Зачем угрожать Минску то? Единственная подозрительная активность будет разве что на саммите в Ереване, где ты своими руками испортил переговорный фон. Теперь дипломатам придется думать над этой проблемой", — сказал он.
По словам эксперта, Зеленский в очередной раз показал, что ему не нужно мирное урегулирование конфликта, наоборот, он хочет его расширения.
"В то время, как Россия готова к переговорам, Зеленский ищет врагов да ходит как попрошайка — то в Брюссель, то теперь в Ереван", — добавил Соскин.
Владимир Зеленский прилетел в Армению накануне для участия в стартующем сегодня саммите Европейского политического сообщества. В тот же день он заявил о якобы "специфической" активности на границе Белоруссии и Украины, не уточнив в чем именно она заключалась.
В апреле глава киевского режима уже заявлял о якобы возросшей военной активности у границы Белоруссии и Украины. Также он высказывал угрозы в обращении к Минску, упомянув события в Венесуэле, где были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.
В январе Государственный пограничный комитет Белоруссии сообщал, что в течение 2025 года с украинской стороны фиксировалась возросшая интенсивность работ по оборудованию границы инженерными заграждениями, в том числе активное возведение фортификационных сооружений, создание опорных пунктов на приграничной территории. Кроме того, фиксировались провокации.
