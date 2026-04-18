"Надо гавкать". Угроза Зеленского в адрес Лукашенко ошарашила депутата Рады - РИА Новости, 18.04.2026
15:43 18.04.2026 (обновлено: 21:46 18.04.2026)
Дмитрук осудил угрозу Зеленского в адрес Лукашенко с упоминанием Мадуро

Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что угрозы Владимира Зеленского в адрес властей Белоруссии связаны с необходимостью доказывать Европе свою значимость.
  • Дмитрук считает, что Зеленскому нужно делать громкие заявления, чтобы сохранять поддержку западных партнеров.
  • Артем Дмитрук напомнил, что Белоруссия не враг и не противник Киева, а страна, которая могла и может оставаться настоящим другом Украины.
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Угрозы Владимира Зеленского в адрес властей Белоруссии говорят о том, что ему необходимо доказывать Европе свою значимость, написал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"Зеленскому необходимо постоянно делать громкие, резкие, крайние заявления, чтобы сохранять поддержку своих западных "партнеров". Ему необходимо гавкать на врагов его хозяев. Ему нужно показывать, что он все еще способен управлять ситуацией. Что он все еще может быть лицом проекта "Украина-антиРоссия" и даже более глобального!" — высказался он.
Дмитрук также отметил, что "если и есть в мире человек, к которому можно применить подобные методы, — то это как раз сам Зеленский".
Белоруссия не враг и не противник Киева, это страна, которая могла и может оставаться настоящим другом Украины, напомнил депутат.
В пятницу Зеленский высказал угрозы в обращении к руководству Белоруссии, упомянув события в Венесуэле, в ходе которых были захвачены президент Николас Мадуро и его супруга.
