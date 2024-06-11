https://ria.ru/20240611/shpionazh-1952226408.html

Случаи задержания российских граждан за рубежом по обвинению в шпионаже

Случаи задержания российских граждан за рубежом по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 11.06.2024

Случаи задержания российских граждан за рубежом по обвинению в шпионаже

СМИ сообщили, что гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ. Как утверждает DR.dk, россиянка в течение нескольких... РИА Новости, 11.06.2024

2024-06-11T16:46

2024-06-11T16:46

2024-06-11T16:46

справки

россия

сша

дания

сергей черкас

александр коршунов

валерий иванов

международный уголовный суд

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202411 июня СМИ сообщили, что гражданка России задержана в Дании по подозрению в якобы сотрудничестве с разведкой РФ. Как утверждает DR.dk, россиянка в течение нескольких лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором на ключевых должностях якобы работают сотрудники разведки. В издании отметили, что "ожидается, что женщина будет освобождена после того, как ее допросят". Также DR отметило, что женщина занимает ключевой пост в русской общине Дании. Помимо прочего, она руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.202312 декабря Агентство внутренней безопасности Польши сообщило, что выявило гражданина Российской Федерации, в отношении которого имеются подозрения в сотрудничестве и связях со спецслужбами России. Отмечалось, что "в результате взаимодействия ABW и Пограничной стражи мужчина был выслан из Польши 1 декабря".26 августа ливанская газета Al-Akhbar сообщила, что гражданин России был задержан в аэропорту ливанской столицы Бейрута якобы из-за шпионажа в пользу Израиля. Исполняющий обязанности главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари заявил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек. По данным газеты, которая ссылалась на источники, россиянин вместе с супругой, гражданство которой не раскрывалось, был задержан при попытке покинуть Ливан через аэропорт Бейрута. Как отмечало издание, задержанный ранее посетил южные пригороды Ливана. Согласно информации газеты, супруга задержанного россиянина "призналась, что знала о его работе и помогала ему". Позднее стало известно, что супружеская пара вместе с младенцем была задержана ливанскими силовиками в конце июля. В начале февраля 2024 года состоялось слушание дела. Женщине суд вынес оправдательный приговор, она проходила как соучастница в совершенном ее мужем преступлении. Мужчину военный трибунал приговорил к восьми годам лишения свободы. 17 февраля женщина вместе с дочкой покинули Ливан и вернулись на родину. 14 августа министр внутренних дел и координатор спецслужб Польши Мариуш Каминьский сообщил о задержании двух граждан России, которые распространяли пропагандистские материалы в Кракове и Варшаве. Обоим предъявлены обвинения, в том числе в шпионаже, они помещены под стражу. В конце июня в Польше по обвинению в шпионаже был задержан российский хоккеист, выступавший в первой польской лиге. Официально фамилию подозреваемого в соответствии с польским законодательством называть запрещено. Издание i.pl неофициально сообщило, что задержанного зовут Максим С. 6 июля представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что фамилия задержанного хоккеиста Сергеев. По данным Генеральной прокуратуры, россиянин находился в Польше с октября 2021 года и был задержан на территории Силезского воеводства, а "шпионскую деятельность" вел "на территории нескольких воеводств". Прокуратура утверждает, что задержанный "регулярно получал вознаграждение за свою шпионскую деятельность". Ему грозит до 10 лет тюрьмы.13 апреля стало известно, что в Швеции задержали гражданку России по подозрению в промышленном шпионаже. По данным телеканала TV4 Nyheterna, подозреваемая работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге. 15 апреля, по заявлениям шведского прокурора Джеймса фон Рейса, подозрения в отношении гражданки России ослабли и не было достаточных оснований для задержания. Она была отпущена на свободу. 2022В сентябре власти Финляндии получили информацию из Центральной больницы Кайнуу о двух россиянах, работавших там уборщиками, которые зашли в служебное помещение, где они не должны были находиться. В это время на территории больницы проходили совместные учения Оборонительных сил и социальных служб с целью подготовки к различным чрезвычайным ситуациям. Согласно материалам предварительного следствия, были основания подозревать, что мужчины вошли в комнату с намерением получить информацию, которую они могли бы передать властям иностранного государства во время визита в Россию. Во время следствия представитель клининговой компании, сообщил, что мужчины находились в помещении по указанию своего работодателя. В апреле 2023 года Финляндия сняла с двоих россиян обвинения в шпионаже. 16 июня Служба общей разведки и безопасности Нидерландов (AIVD) заявила о том, что обнаружила российского военного агента. Гражданин России Сергей Черкасов пытался въехать в Нидерланды в качестве гражданина Бразилии для прохождения стажировки в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. Мужчину под псевдонимом Виктор Мюллер Феррейра задержали в аэропорту Нидерландов. Он был объявлен нежелательным иностранцем и отправлен обратно в Бразилию. Федеральная полиция Бразилии сообщила, что Черкасов был взят под стражу и привлечен к уголовной ответственности за использование поддельных документов. В заявлении Амстердама утверждалось, что это была многолетняя операция Главного управления Генерального штаба ВС РФ (ГРУ). В марте 2023 года США предъявили Сергею Черкасову обвинения в шпионаже и мошенничестве, в том числе в банковском и визовом. Американский Минюст считает, что Черкасов начал работать в качестве российского агента в Бразилии в 2012 году, в 2018 году он переехал в США и поступил в аспирантуру университета в округе Колумбия. Мошенничеством следствие считает получение визы и открытие банковских счетов под бразильским именем. В июле 2023 года власти Бразилии отклонили запрос США о выдаче Вашингтону Сергея Черкасова, отбывающего наказание за подделку документов в одной из столичных тюрем. Отмечается, что Министерство юстиции и общественной безопасности посчитало запрос США необоснованным. В настоящее время он отбывает 15-летний срок за использование поддельных документов. Черкасов не признает себя российским шпионом и просил выслать его на родину, где он обвиняется в торговле наркотиками. 14 июня британская газета Sun сообщила, что в аэропорту Гатвик в Лондоне (Великобритания) по подозрению в шпионаже в пользу России был задержан россиянин старше 40 лет. Его доставили в полицейский участок Хаммерсмит в Западном Лондоне. Пункт акта, по которому его задержали, касался шпионажа и саботажа, которые "полезны вражескому государству". Арест последовал за совместным расследованием контртеррористического управления SO15 и MI5. Согласно источнику Sun, за мужчиной до этого наблюдали, его задержали, когда он попытался покинуть страну. Полиция не разглашала информацию о том, куда собирался вылететь мужчина. 27 апреля польское телевидение сообщило со ссылкой на прокуратуру о задержании в Белостоке гражданина России по обвинению в шпионаже в пользу иностранной разведки. Вместе с ним также был задержан гражданин Белоруссии. По данным Службы военной контрразведки, шпионы собирали информацию о воинских частях, кадровом состоянии, а также о подразделениях союзных войск. Оба они проживали в Польше на протяжении многих лет. Согласно выводам Службы военной контрразведки, "задержанные осуществляли шпионскую деятельность в интересах разведки Российской Федерации". Обоим задержанным предъявили обвинения в шпионаже. В начале января 2023 года стало известно, что прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, обвиняемых в шпионаже.В начале марта задержанные представили перед судом, который проходит в закрытом режиме.В феврале 2024 года Окружной суд польского города Белосток приговорил россиянина и белоруса к четырем годам лишения свободы каждого.202120 октября газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один гражданин Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов. В статье были приведены фамилии арестованных: россияне Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов соответственно. В феврале 2022 года телеканал A Haber передал, что генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении россиян. Обвинительный акт был отправлен в Стамбульский суд по тяжким преступлениям. Россиянам грозит тюремное заключение сроком до 33 лет.5 октября в Болгарии на границе с Грецией были задержаны россиянин Сергей Зоненко, его жена Ольга Гельдке и их сын Вениамин, двое последних – граждане Литвы. Однако несколько болгарских телеканалов утверждают, что у Ольги российский паспорт. При них были секретные документы, пропавшие на военном заводе "Арсенал", где они работали. По словам представителя полиции, в документах содержится информация, представляющая интерес для оружейных конкурентов концерна как из самой Болгарии, так и из других стран. Сергей Зоненко – ученый-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук. 17 декабря болгарский суд освободил под залог всех трех фигурантов дела.18 июня Федеральная прокуратура Германии санкционировала задержание российского гражданина Ильнура Н. на основании ордера следственного судьи. Обвиняемый подозревается в том, что с начала октября 2020 года работал на российскую спецслужбу. У задержанного были проведены обыски на рабочем месте и по месту жительства. Он работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ. По данным прокуратуры Германии, с октября 2020 года по июнь 2021 года подозреваемый минимум три раза встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы. В декабре Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. Как утверждает прокуратура, не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки вступила в контакт с обвиняемым, "в результате которого обвиняемый заявил о готовности к сотрудничеству в разведдеятельности". Спецслужбу якобы интересовали данные "по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения". В обмен обвиняемый получал наличными деньги на сумму в 2,5 тысячи евро. Судебный процесс по делу Ильнура Н. начался в феврале 2022 года. Свою вину он не признал. В апреле 2022 года он был приговорен к одному году условно. 9 июня в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин Г.В. Силонов, 1963 года рождения. Сообщалось, что гражданин России задержан по делу о шпионаже вместе с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом.Адамсонс был задержан Службой государственной безопасности (СГБ) по подозрению в шпионаже в пользу России. По данным СМИ, в деле Адамсонса фигурируют материалы, связанные с обустройством восточной границы Латвии, размещением сил НАТО на ее территории, а также с планами развития латвийской армии. В середине декабря суд принял решение, что Адамсонса можно будет освободить из-под ареста, если за него будет внесен залог в 30 тысяч евро. В начале января 2022 года залог был внесен, и Адамсонса отпустили из-под стражи.По данным СМИ Латвии, Геннадий Силонов родился в Риге, в последние годы СССР работал в Комитете госбезопасности. В последние годы Силонов жил в Латвии имея вид на жительство и представлял компанию "Стандарт Инвест", связанную с транзитом. Из общего расследования по делу Адамсонса в отдельное делопроизводство выделены истории еще двух человек – бывшего сотрудника КГБ, следователя Андриса Страутманиса и бывшего сотрудника Полиции безопасности Артурса Шмаукстелиса.9 ноября 2023 года Рижский городской суд приговорил Геннадий Силонов был приговорен к лишению свободы на срок 7 лет и шесть месяцев, а также двум года пробационного надзора. Янис Адамсонс – к 8 годам и шести месяцам лишения свободы и двум годам пробационного надзора. 20209 декабря прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране. Его обвинили в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Россиянин находился под стражей с июля 2020 года, вины своей не признал. Перед задержанием инженер-химик с российским гражданством, проживший в Дании 12 лет, работал в фирме SetEnergy, расположенной в Ольбурге и разрабатывавшей экологичные топливные элементы. До этого он получил докторскую степень в Датском техническом университете. Посольство России заявило, что считает арест и предъявленные обвинения ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт. Основные слушания по делу начались 13 апреля 2021 года и в течение недели продолжались за закрытыми дверями. 10 мая суд города Ольборг единогласно признал гражданина России виновным в "разглашении информации" и приговорил его к трем годам лишения свободы. Сообщалось, что россиянин "будет выслан из Дании, ему будет запрещено въезжать в королевство". Суд не уточнил, когда именно состоится высылка.201911 сентября стало известно, что эстонский Харьюский уездный суд приговорил к пяти годам тюремного заключения местного жителя, гражданина Российской Федерации, за совершение ненасильственных действий против Эстонии. В эстонских СМИ не называлась личность осужденного и не описывались подробности уголовного дела, но журналисты назвали его якобы российским шпионом. В СМИ отмечалось, что обвиняемый пошел на сделку со следствием.30 августа в аэропорту Неаполя (Италия) по запросу США по обвинению в промышленном шпионаже был задержан гражданин России, топ-менеджер российской Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. По мнению США, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21, а также для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929. В начале ноября Коршунов был заочно арестован и объявлен в международный розыск и в России. Ему вменяется мошенничество в особо крупном размере. 28 ноября итальянский суд разрешил сменить меру пресечения с заключения на домашний арест. 20 декабря итальянский суд постановил экстрадировать Коршунова в США. 8 июня 2020 года решение о выдаче Коршунова Соединенным Штатам подтвердил Верховный кассационный суд Италии, отклонив апелляцию. Однако министр юстиции Италии принял решение выдать Коршунова России. В конце июля 2020 года он вернулся в РФ в сопровождении российских полицейских.201818 декабря в Вильнюсе (Литва) по подозрению в шпионаже был задержан гражданин России историк Валерий Иванов в рамках дела о пророссийской сети, в которую якобы входил также бывший руководитель Социалистического фронта Литвы Альгирдас Палецкис. В ходе обыска у Иванова изъяли телефон, компьютер, фотоаппарат, диктофон, паспорт и неработающий стартовый пистолет. На допросе Иванов сообщил, что с Палецкисом знаком, но виделся с ним два года назад. Кроме того, он заявил, что политикой не занимается. В результате его обвинили во владении незарегистрированным оружием и отпустили под подписку о невыезде. 10 июня 2020 года первый Вильнюсский районный суд вынес вердикт и назначил историку два года невыезда из Вильнюса и обязал находиться дома с 23.00 до 6.00. Хотя по словам Иванова пистолет "не является огнестрельным оружием по квалификации самой фирмы-изготовителя данного стартового револьвера".21 сентября норвежские спецслужбы задержали сотрудника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева, который участвовал в семинаре в Осло. Ему предъявили обвинение в шпионаже. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина. Протест выразил и МИД РФ. 18 октября суд Осло решил не продлевать арест россиянина. Бочкарев был освобожден из-под ареста и 20 октября вернулся на родину.15 июля в США по обвинению шпионаже была задержана проживающая в Соединенных Штатах гражданка РФ Мария Бутина. Она была арестована, ей инкриминировалось участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Бутина заявила в суде о своей невиновности. 26 апреля 2019 года суд в Вашингтоне приговорил Марию Бутину за "сговор с целью незаконной работы иностранным агентом" к 18 месяцам тюрьмы, из которых девять она уже провела в заключении. 26 октября 2019 года после отбытия наказания она была депортирована в Россию.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, сша, дания, сергей черкас, александр коршунов, валерий иванов, международный уголовный суд, главное разведывательное управление рф