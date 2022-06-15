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Sun: в Британии задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" на Россию - РИА Новости, 15.06.2022
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Sun: в Британии задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" на Россию
Sun: в Британии задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" на Россию - РИА Новости, 15.06.2022
Sun: в Британии задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" на Россию
Мужчину задержали в Великобритании, его подозревают в якобы "шпионаже" в пользу России, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T03:36
2022-06-15T03:36
в мире
лондон
великобритания
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мужчину задержали в Великобритании, его подозревают в якобы "шпионаже" в пользу России, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.Согласно источнику, за мужчиной до этого наблюдали, его задержали в аэропорту Гатвик в Лондоне, когда он попытался покинуть страну.По данным газеты, задержанный — россиянин старше 40 лет. Полиция не разглашает информацию о том, куда собирался вылететь мужчина.
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в мире, лондон, великобритания, россия
03:36 15.06.2022
 
Sun: в Британии задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" на Россию

Sun: в Великобритании задержали россиянина по подозрению в шпионаже в пользу Москвы

© AP Photo / PA / Stefan RousseauСотрудники полиции в Великобритании
Сотрудники полиции в Великобритании - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / PA / Stefan Rousseau
Сотрудники полиции в Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мужчину задержали в Великобритании, его подозревают в якобы "шпионаже" в пользу России, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.
Согласно источнику, за мужчиной до этого наблюдали, его задержали в аэропорту Гатвик в Лондоне, когда он попытался покинуть страну.
По данным газеты, задержанный — россиянин старше 40 лет. Полиция не разглашает информацию о том, куда собирался вылететь мужчина.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
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В Латвии бизнесмена осудили за шпионаж в пользу России, сообщили СМИ
 
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