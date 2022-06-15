https://ria.ru/20220615/britaniya-1795342727.html

Sun: в Британии задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" на Россию

Sun: в Британии задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" на Россию - РИА Новости, 15.06.2022

Sun: в Британии задержали мужчину по подозрению в "шпионаже" на Россию

Мужчину задержали в Великобритании, его подозревают в якобы "шпионаже" в пользу России, сообщает газета Sun со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T03:36

2022-06-15T03:36

2022-06-15T03:36

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Мужчину задержали в Великобритании, его подозревают в якобы "шпионаже" в пользу России, сообщает газета Sun со ссылкой на источник.Согласно источнику, за мужчиной до этого наблюдали, его задержали в аэропорту Гатвик в Лондоне, когда он попытался покинуть страну.По данным газеты, задержанный — россиянин старше 40 лет. Полиция не разглашает информацию о том, куда собирался вылететь мужчина.

https://ria.ru/20220517/prigovor-1789109955.html

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в мире, лондон, великобритания, россия