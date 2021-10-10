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Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже
Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже - РИА Новости, 10.10.2021
Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже
Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже, пишет издание... РИА Новости, 10.10.2021
2021-10-10T07:10
2021-10-10T07:25
в мире
литва
болгария
москва
мид литвы
российская академия наук
россия
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже, пишет издание "Монитор".По сведениям издания, среди задержанных — ученый-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук Сергей Зоненко, а также его супруга Ольга и сын Вениамин, у которых литовское гражданство.Сообщается, что Зоненко, у которого много разработок в области боеприпасов, находится в Болгарии уже восемь лет, до этого он работал в российской компании. Диссертация ученого была посвящена безопасности ядерных реакторов, указано в статье.На заводе "Арсенал" он руководил направлением "кумулятивные боеприпасы".Адвокат добивался изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, однако подозреваемые остались под стражей, как указывает издание, чтобы они "не смогли скрыть или уничтожить улики".Ранее в МВД Болгарии сообщили, что россиянин и два гражданина Литвы, работавшие на военном заводе "Арсенал", задержаны по подозрению в передаче конфиденциальных данных. Указывалось, что речь идет о 24-летнем и 59-летнем подозреваемых из Литвы и 60-летнем гражданине России, которые работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.После задержания россиянина и двух литовцев стартовало расследование. Его начали после того, как на заводе заметили пропажу продукции и связанных с ней документов конфиденциального характера, которые представляли интерес для болгарских и иностранных конкурентов.Посольство России заявило РИА Новости, что не получало уведомление от болгарских властей. МИД Литвы, в свою очередь, не подтвердил задержание граждан балтийской республики.
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литва
болгария
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в мире, литва, болгария, москва, мид литвы, российская академия наук, россия
07:10 10.10.2021 (обновлено: 07:25 10.10.2021)
 
Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже

Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в промышленном шпионаже

© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 10.10.2021
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже, пишет издание "Монитор".
По сведениям издания, среди задержанных — ученый-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук Сергей Зоненко, а также его супруга Ольга и сын Вениамин, у которых литовское гражданство.
Сообщается, что Зоненко, у которого много разработок в области боеприпасов, находится в Болгарии уже восемь лет, до этого он работал в российской компании. Диссертация ученого была посвящена безопасности ядерных реакторов, указано в статье.
На заводе "Арсенал" он руководил направлением "кумулятивные боеприпасы".
Адвокат добивался изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, однако подозреваемые остались под стражей, как указывает издание, чтобы они "не смогли скрыть или уничтожить улики".
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 31.03.2021
31 марта, 12:11
Случаи обвинения россиян в шпионаже за рубежом в 2018-2021 годах
Ранее в МВД Болгарии сообщили, что россиянин и два гражданина Литвы, работавшие на военном заводе "Арсенал", задержаны по подозрению в передаче конфиденциальных данных. Указывалось, что речь идет о 24-летнем и 59-летнем подозреваемых из Литвы и 60-летнем гражданине России, которые работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.
После задержания россиянина и двух литовцев стартовало расследование. Его начали после того, как на заводе заметили пропажу продукции и связанных с ней документов конфиденциального характера, которые представляли интерес для болгарских и иностранных конкурентов.
Посольство России заявило РИА Новости, что не получало уведомление от болгарских властей. МИД Литвы, в свою очередь, не подтвердил задержание граждан балтийской республики.
 
В миреЛитваБолгарияМоскваМИД ЛитвыРоссийская академия наукРоссия
 
 
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