07:10 10.10.2021 (обновлено: 07:25 10.10.2021)
Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже
Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в промышленном шпионаже
МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже, пишет издание "Монитор".
По сведениям издания, среди задержанных — ученый-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук Сергей Зоненко, а также его супруга Ольга и сын Вениамин, у которых литовское гражданство.
Сообщается, что Зоненко, у которого много разработок в области боеприпасов, находится в Болгарии уже восемь лет, до этого он работал в российской компании. Диссертация ученого была посвящена безопасности ядерных реакторов, указано в статье.
На заводе "Арсенал" он руководил направлением "кумулятивные боеприпасы".
Адвокат добивался изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, однако подозреваемые остались под стражей, как указывает издание, чтобы они "не смогли скрыть или уничтожить улики".
Ранее в МВД Болгарии сообщили, что россиянин и два гражданина Литвы, работавшие на военном заводе "Арсенал", задержаны по подозрению в передаче конфиденциальных данных. Указывалось, что речь идет о 24-летнем и 59-летнем подозреваемых из Литвы и 60-летнем гражданине России, которые работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.
После задержания россиянина и двух литовцев стартовало расследование. Его начали после того, как на заводе заметили пропажу продукции и связанных с ней документов конфиденциального характера, которые представляли интерес для болгарских и иностранных конкурентов.
Посольство России заявило РИА Новости, что не получало уведомление от болгарских властей. МИД Литвы, в свою очередь, не подтвердил задержание граждан балтийской республики.