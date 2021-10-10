https://ria.ru/20211010/shpionazh-1753851910.html

Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже

Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже - РИА Новости, 10.10.2021

Болгарский суд оставил под арестом россиянина, подозреваемого в шпионаже

Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже, пишет издание... РИА Новости, 10.10.2021

2021-10-10T07:10

2021-10-10T07:10

2021-10-10T07:25

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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Окружной суд болгарского города Стара-Загора оставил под арестом россиянина и двух граждан Литвы, подозреваемых в промышленном шпионаже, пишет издание "Монитор".По сведениям издания, среди задержанных — ученый-оружейник с мировым именем, член Российской академии наук Сергей Зоненко, а также его супруга Ольга и сын Вениамин, у которых литовское гражданство.Сообщается, что Зоненко, у которого много разработок в области боеприпасов, находится в Болгарии уже восемь лет, до этого он работал в российской компании. Диссертация ученого была посвящена безопасности ядерных реакторов, указано в статье.На заводе "Арсенал" он руководил направлением "кумулятивные боеприпасы".Адвокат добивался изменения меры пресечения на домашний арест или подписку о невыезде, однако подозреваемые остались под стражей, как указывает издание, чтобы они "не смогли скрыть или уничтожить улики".Ранее в МВД Болгарии сообщили, что россиянин и два гражданина Литвы, работавшие на военном заводе "Арсенал", задержаны по подозрению в передаче конфиденциальных данных. Указывалось, что речь идет о 24-летнем и 59-летнем подозреваемых из Литвы и 60-летнем гражданине России, которые работали на заводе по трудовому договору. Их деятельность была связана с инновационными технологиями.После задержания россиянина и двух литовцев стартовало расследование. Его начали после того, как на заводе заметили пропажу продукции и связанных с ней документов конфиденциального характера, которые представляли интерес для болгарских и иностранных конкурентов.Посольство России заявило РИА Новости, что не получало уведомление от болгарских властей. МИД Литвы, в свою очередь, не подтвердил задержание граждан балтийской республики.

https://ria.ru/20210331/shpionazh-1603585850.html

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в мире, литва, болгария, москва, мид литвы, российская академия наук, россия