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Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против россиянина по делу о шпионаже
Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против россиянина по делу о шпионаже - РИА Новости, 27.01.2022
Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против россиянина по делу о шпионаже
Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ, говорится в пресс-релизе ведомства,... РИА Новости, 27.01.2022
2022-01-27T12:33
2022-01-27T12:33
в мире
мюнхен
германия
россия
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ, говорится в пресс-релизе ведомства, обнародованном в четверг. О задержании россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ, стало известно в прошлом году."Федеральная прокуратура Германии 9 декабря 2021 года выдвинула в палате по государственной безопасности высшего земельного суда Мюнхена обвинения против российского гражданина Ильнура Н. из-за предполагаемой разведывательной деятельности", - говорится в документе.Как утверждает прокуратура, не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки вступила в контакт с обвиняемым, "в результате которого обвиняемый заявил о готовности к сотрудничеству в разведдеятельности". Спецслужбу якобы интересовали данные "по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения"."С конца ноября 2019 года проводились регулярные личные встречи между обвиняемыми и базирующимся в Германии оперативным офицером российской службы внешней разведки. В соответствии с запросом оперативного офицера Ильнур Н. передавал на многочисленных встречах информацию по исследовательским проектам в сфере авиакосмических технологий, особенно по различным стадиям разработки европейской ракеты-носителя "Ариан". В обмен обвиняемый получал наличными деньги на сумму в 2,5 тысячи евро", - говорится в сообщении прокуратуры.
https://ria.ru/20211221/nikitin-1764815153.html
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в мире, мюнхен, германия, россия
12:33 27.01.2022
 
Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против россиянина по делу о шпионаже

Прокуратура ФРГ выдвинула обвинения против гражданина России по делу о шпионаже

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГорода мира. Мюнхен
Города мира. Мюнхен - РИА Новости, 1920, 27.01.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Города мира. Мюнхен
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БЕРЛИН, 27 янв - РИА Новости. Федеральная прокуратура Германии выдвинула обвинения против россиянина Ильнура Н. по делу о шпионаже в пользу РФ, говорится в пресс-релизе ведомства, обнародованном в четверг. О задержании россиянина Ильнура Н., который работал на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ, стало известно в прошлом году.
"Федеральная прокуратура Германии 9 декабря 2021 года выдвинула в палате по государственной безопасности высшего земельного суда Мюнхена обвинения против российского гражданина Ильнура Н. из-за предполагаемой разведывательной деятельности", - говорится в документе.
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Как утверждает прокуратура, не позднее осени 2019 года российская Служба внешней разведки вступила в контакт с обвиняемым, "в результате которого обвиняемый заявил о готовности к сотрудничеству в разведдеятельности". Спецслужбу якобы интересовали данные "по различимым степеням разработки европейской ракеты-носителя "Ариан", а также по исследованиям обвиняемого в сфере материаловедения".
"С конца ноября 2019 года проводились регулярные личные встречи между обвиняемыми и базирующимся в Германии оперативным офицером российской службы внешней разведки. В соответствии с запросом оперативного офицера Ильнур Н. передавал на многочисленных встречах информацию по исследовательским проектам в сфере авиакосмических технологий, особенно по различным стадиям разработки европейской ракеты-носителя "Ариан". В обмен обвиняемый получал наличными деньги на сумму в 2,5 тысячи евро", - говорится в сообщении прокуратуры.
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