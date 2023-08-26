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СМИ: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 26.08.2023
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13:54 26.08.2023
https://ria.ru/20230826/zaderzhanie-1892389322.html
СМИ: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже
СМИ: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 26.08.2023
СМИ: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже
Гражданин России был задержан в аэропорту ливанской столицы Бейрута якобы из-за шпионажа в пользу Израиля, утверждает ливанская газета Al-Akhbar. РИА Новости, 26.08.2023
2023-08-26T13:54
2023-08-26T13:54
в мире
бейрут
ливан
хезболла
израиль
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КАИР, 26 авг - РИА Новости. Гражданин России был задержан в аэропорту ливанской столицы Бейрута якобы из-за шпионажа в пользу Израиля, утверждает ливанская газета Al-Akhbar. В пятницу и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари заявил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек. По данным газеты, которая ссылается на источники, россиянин вместе с супругой, гражданство которой не раскрывается, был задержан при попытке покинуть Ливан через аэропорт Бейрута. Как отмечает издание, задержанный ранее посетил южные пригороды Ливана. "Российский гражданин признался, что был недавно завербован израильской разведкой и получил указания поехать в Ливан. Его снабдили картами мест и объектов движения "Хезболлах". От него потребовали отправиться по этим адресам, осмотреть их и при возможности сфотографировать", - утверждает газета. Согласно информации газеты, супруга задержанного россиянина "призналась, что знала о его работе и помогала ему".
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в мире, бейрут, ливан, хезболла, израиль
В мире, Бейрут, Ливан, Хезболла, Израиль
СМИ: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Al-Akhbar: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже

© iStock.com / ramzihachichoМечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане - РИА Новости, 1920, 26.08.2023
© iStock.com / ramzihachicho
Мечеть Мохаммада аль-Амина в центре Бейрута в Ливане. Архивное фото
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КАИР, 26 авг - РИА Новости. Гражданин России был задержан в аэропорту ливанской столицы Бейрута якобы из-за шпионажа в пользу Израиля, утверждает ливанская газета Al-Akhbar.
В пятницу и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари заявил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек.
По данным газеты, которая ссылается на источники, россиянин вместе с супругой, гражданство которой не раскрывается, был задержан при попытке покинуть Ливан через аэропорт Бейрута. Как отмечает издание, задержанный ранее посетил южные пригороды Ливана.
"Российский гражданин признался, что был недавно завербован израильской разведкой и получил указания поехать в Ливан. Его снабдили картами мест и объектов движения "Хезболлах". От него потребовали отправиться по этим адресам, осмотреть их и при возможности сфотографировать", - утверждает газета.
Согласно информации газеты, супруга задержанного россиянина "призналась, что знала о его работе и помогала ему".
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В миреБейрутЛиванХезболлаИзраиль
 
 
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