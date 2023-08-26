https://ria.ru/20230826/zaderzhanie-1892389322.html

СМИ: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже

СМИ: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 26.08.2023

СМИ: в аэропорту Бейрута задержали россиянина по подозрению в шпионаже

Гражданин России был задержан в аэропорту ливанской столицы Бейрута якобы из-за шпионажа в пользу Израиля, утверждает ливанская газета Al-Akhbar. РИА Новости, 26.08.2023

2023-08-26T13:54

2023-08-26T13:54

2023-08-26T13:54

в мире

бейрут

ливан

хезболла

израиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0d/1857557838_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_4321212a28bddafdfd25e1b048cc437d.jpg

КАИР, 26 авг - РИА Новости. Гражданин России был задержан в аэропорту ливанской столицы Бейрута якобы из-за шпионажа в пользу Израиля, утверждает ливанская газета Al-Akhbar. В пятницу и.о. главы Управления общей безопасности Ливана Элияс аль-Байсари заявил, что сотрудники управления задержали в аэропорту Бейрута работающую на Израиль шпионскую сеть, состоящую из двух человек. По данным газеты, которая ссылается на источники, россиянин вместе с супругой, гражданство которой не раскрывается, был задержан при попытке покинуть Ливан через аэропорт Бейрута. Как отмечает издание, задержанный ранее посетил южные пригороды Ливана. "Российский гражданин признался, что был недавно завербован израильской разведкой и получил указания поехать в Ливан. Его снабдили картами мест и объектов движения "Хезболлах". От него потребовали отправиться по этим адресам, осмотреть их и при возможности сфотографировать", - утверждает газета. Согласно информации газеты, супруга задержанного россиянина "призналась, что знала о его работе и помогала ему".

https://ria.ru/20230817/shpionazh-1890523025.html

бейрут

ливан

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, бейрут, ливан, хезболла, израиль