https://ria.ru/20230415/shvetsiya-1865585746.html
СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу
СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу - РИА Новости, 15.04.2023
СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу
Гражданку России, ранее задержанную в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже, отпустили на свободу, сообщает портал Sweden Post, ссылаясь на заявление... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T21:29
2023-04-15T21:29
2023-04-15T21:29
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швеция
гетеборг
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ЦЮРИХ, 15 апр - РИА Новости. Гражданку России, ранее задержанную в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже, отпустили на свободу, сообщает портал Sweden Post, ссылаясь на заявление шведского прокурора Джеймса фон Рейса. В пятницу телеканал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники сообщил, что шведские правоохранители задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже. По данным телеканала, подозреваемая работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге. "Подозрения в отношении лица, которое было задержано в четверг, ослабли, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я решил, что данное лицо должно быть отпущено на свободу", - цитирует портал заявление прокурора. Одновременно отмечается, что обвинения с россиянки не сняты и предварительное следствие продолжается.
https://ria.ru/20230414/shpionazh-1865421232.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, россия, швеция, гетеборг
В мире, Россия, Швеция, Гетеборг
СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу
СМИ: россиянку, задержанную в Швеции по делу о промышленном шпионаже, отпустили на свободу
ЦЮРИХ, 15 апр - РИА Новости. Гражданку России, ранее задержанную в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже, отпустили на свободу, сообщает портал Sweden Post, ссылаясь на заявление шведского прокурора Джеймса фон Рейса.
В пятницу телеканал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники сообщил, что шведские правоохранители задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже. По данным телеканала, подозреваемая работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге
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"Подозрения в отношении лица, которое было задержано в четверг, ослабли, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я решил, что данное лицо должно быть отпущено на свободу", - цитирует портал заявление прокурора.
Одновременно отмечается, что обвинения с россиянки не сняты и предварительное следствие продолжается.
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