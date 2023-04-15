https://ria.ru/20230415/shvetsiya-1865585746.html

СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу

СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу - РИА Новости, 15.04.2023

СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу

Гражданку России, ранее задержанную в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже, отпустили на свободу, сообщает портал Sweden Post, ссылаясь на заявление... РИА Новости, 15.04.2023

2023-04-15T21:29

2023-04-15T21:29

2023-04-15T21:29

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швеция

гетеборг

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ЦЮРИХ, 15 апр - РИА Новости. Гражданку России, ранее задержанную в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже, отпустили на свободу, сообщает портал Sweden Post, ссылаясь на заявление шведского прокурора Джеймса фон Рейса. В пятницу телеканал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники сообщил, что шведские правоохранители задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже. По данным телеканала, подозреваемая работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге. "Подозрения в отношении лица, которое было задержано в четверг, ослабли, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я решил, что данное лицо должно быть отпущено на свободу", - цитирует портал заявление прокурора. Одновременно отмечается, что обвинения с россиянки не сняты и предварительное следствие продолжается.

https://ria.ru/20230414/shpionazh-1865421232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, швеция, гетеборг