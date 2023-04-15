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СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу - РИА Новости, 15.04.2023
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21:29 15.04.2023
https://ria.ru/20230415/shvetsiya-1865585746.html
СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу
СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу - РИА Новости, 15.04.2023
СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу
Гражданку России, ранее задержанную в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже, отпустили на свободу, сообщает портал Sweden Post, ссылаясь на заявление... РИА Новости, 15.04.2023
2023-04-15T21:29
2023-04-15T21:29
в мире
россия
швеция
гетеборг
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ЦЮРИХ, 15 апр - РИА Новости. Гражданку России, ранее задержанную в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже, отпустили на свободу, сообщает портал Sweden Post, ссылаясь на заявление шведского прокурора Джеймса фон Рейса. В пятницу телеканал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники сообщил, что шведские правоохранители задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже. По данным телеканала, подозреваемая работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге. "Подозрения в отношении лица, которое было задержано в четверг, ослабли, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я решил, что данное лицо должно быть отпущено на свободу", - цитирует портал заявление прокурора. Одновременно отмечается, что обвинения с россиянки не сняты и предварительное следствие продолжается.
https://ria.ru/20230414/shpionazh-1865421232.html
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в мире, россия, швеция, гетеборг
В мире, Россия, Швеция, Гетеборг
СМИ: россиянку, задержанную в Швеции за шпионаж, отпустили на свободу

СМИ: россиянку, задержанную в Швеции по делу о промышленном шпионаже, отпустили на свободу

© TT News Agency/Johan Nilsson Полиция в Швеции
Полиция в Швеции
© TT News Agency/Johan Nilsson
Полиция в Швеции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 15 апр - РИА Новости. Гражданку России, ранее задержанную в Швеции по подозрению в промышленном шпионаже, отпустили на свободу, сообщает портал Sweden Post, ссылаясь на заявление шведского прокурора Джеймса фон Рейса.
В пятницу телеканал TV4 Nyheterna со ссылкой на источники сообщил, что шведские правоохранители задержали гражданку РФ по подозрению в промышленном шпионаже. По данным телеканала, подозреваемая работала на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem в Гетеборге.
"Подозрения в отношении лица, которое было задержано в четверг, ослабли, также не было достаточных оснований для задержания. Поэтому сегодня я решил, что данное лицо должно быть отпущено на свободу", - цитирует портал заявление прокурора.
Одновременно отмечается, что обвинения с россиянки не сняты и предварительное следствие продолжается.
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