https://ria.ru/20230104/polsha-1843032456.html

В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже"

В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже" - РИА Новости, 04.01.2023

В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже"

Гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед судом в Польше по обвинению в "шпионаже", сообщила журналистам официальный представитель окружной... РИА Новости, 04.01.2023

2023-01-04T12:30

2023-01-04T12:30

2023-01-04T14:23

польша

россия

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0f/1838998526_0:192:2809:1772_1920x0_80_0_0_5fc9c8b739d416dfcb7cd9cc3e187608.jpg

ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед судом в Польше по обвинению в "шпионаже", сообщила журналистам официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж."Прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, которые обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки", - утверждает Скшиняж.Она пояснила, что россиянин и гражданин Белоруссии были задержаны в Польше в апреле 2022 года.Как утверждает прокуратура, они якобы "принимали участие в деятельности российской военной разведки путем разведки военных объектов, имеющих критическое значение для обороны Польши, а также путем получения информации о боеспособности, моральном духе и функционировании войсковых подразделений".Представитель прокуратуры также утверждает, что оба обвиняемых находились в Польше легально, "гражданин Белоруссии сначала учился в одном из белостокских высших учебных заведений, а затем устроился на работу в организации парашютной подготовки, наладил контакты, в том числе социальные, что и использовал при ведении деятельности в пользу российской военной разведки", а россиянин "предпринимал действия в пользу российской разведки под видом культурной деятельности и туризма".Как добавляют в прокуратуре, шпионская деятельность обвиняемых якобы "была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши".

https://radiosputnik.ria.ru/20220427/polsha-1785671873.html

https://ria.ru/20220427/polsha-1785697373.html

польша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, россия, белоруссия, в мире