https://ria.ru/20230104/polsha-1843032456.html
В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже"
В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже" - РИА Новости, 04.01.2023
В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже"
Гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед судом в Польше по обвинению в "шпионаже", сообщила журналистам официальный представитель окружной... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:30
2023-01-04T12:30
2023-01-04T14:23
польша
россия
белоруссия
в мире
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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед судом в Польше по обвинению в "шпионаже", сообщила журналистам официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж."Прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, которые обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки", - утверждает Скшиняж.Она пояснила, что россиянин и гражданин Белоруссии были задержаны в Польше в апреле 2022 года.Как утверждает прокуратура, они якобы "принимали участие в деятельности российской военной разведки путем разведки военных объектов, имеющих критическое значение для обороны Польши, а также путем получения информации о боеспособности, моральном духе и функционировании войсковых подразделений".Представитель прокуратуры также утверждает, что оба обвиняемых находились в Польше легально, "гражданин Белоруссии сначала учился в одном из белостокских высших учебных заведений, а затем устроился на работу в организации парашютной подготовки, наладил контакты, в том числе социальные, что и использовал при ведении деятельности в пользу российской военной разведки", а россиянин "предпринимал действия в пользу российской разведки под видом культурной деятельности и туризма".Как добавляют в прокуратуре, шпионская деятельность обвиняемых якобы "была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши".
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, россия, белоруссия, в мире
Польша, Россия, Белоруссия, В мире
12:30 04.01.2023 (обновлено: 14:23 04.01.2023)
В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже"
Прокуратура Польши: россиянин и белорус предстанут перед судом по обвинению в "шпионаже"
ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед судом в Польше по обвинению в "шпионаже", сообщила журналистам официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж.
"Прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, которые обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки", - утверждает Скшиняж.
Она пояснила, что россиянин и гражданин Белоруссии были задержаны в Польше в апреле 2022 года.
Как утверждает прокуратура, они якобы "принимали участие в деятельности российской военной разведки путем разведки военных объектов, имеющих критическое значение для обороны Польши, а также путем получения информации о боеспособности, моральном духе и функционировании войсковых подразделений".
Представитель прокуратуры также утверждает, что оба обвиняемых находились в Польше легально, "гражданин Белоруссии сначала учился в одном из белостокских высших учебных заведений, а затем устроился на работу в организации парашютной подготовки, наладил контакты, в том числе социальные, что и использовал при ведении деятельности в пользу российской военной разведки", а россиянин "предпринимал действия в пользу российской разведки под видом культурной деятельности и туризма".
Как добавляют в прокуратуре, шпионская деятельность обвиняемых якобы "была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши".