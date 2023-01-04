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В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже" - РИА Новости, 04.01.2023
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В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже"
В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже" - РИА Новости, 04.01.2023
В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже"
Гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед судом в Польше по обвинению в "шпионаже", сообщила журналистам официальный представитель окружной... РИА Новости, 04.01.2023
2023-01-04T12:30
2023-01-04T14:23
польша
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ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед судом в Польше по обвинению в "шпионаже", сообщила журналистам официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж."Прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, которые обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки", - утверждает Скшиняж.Она пояснила, что россиянин и гражданин Белоруссии были задержаны в Польше в апреле 2022 года.Как утверждает прокуратура, они якобы "принимали участие в деятельности российской военной разведки путем разведки военных объектов, имеющих критическое значение для обороны Польши, а также путем получения информации о боеспособности, моральном духе и функционировании войсковых подразделений".Представитель прокуратуры также утверждает, что оба обвиняемых находились в Польше легально, "гражданин Белоруссии сначала учился в одном из белостокских высших учебных заведений, а затем устроился на работу в организации парашютной подготовки, наладил контакты, в том числе социальные, что и использовал при ведении деятельности в пользу российской военной разведки", а россиянин "предпринимал действия в пользу российской разведки под видом культурной деятельности и туризма".Как добавляют в прокуратуре, шпионская деятельность обвиняемых якобы "была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши".
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польша, россия, белоруссия, в мире
Польша, Россия, Белоруссия, В мире
12:30 04.01.2023 (обновлено: 14:23 04.01.2023)
 
В Польше россиянина и белоруса будут судить по обвинению в "шпионаже"

Прокуратура Польши: россиянин и белорус предстанут перед судом по обвинению в "шпионаже"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 4 янв – РИА Новости. Гражданин России и гражданин Белоруссии предстанут перед судом в Польше по обвинению в "шпионаже", сообщила журналистам официальный представитель окружной прокуратуры Варшавы Александра Скшиняж.
"Прокурор направил в суд обвинительное заключение в отношении россиянина и гражданина Белоруссии, которые обвиняются в ведении шпионской деятельности в пользу российской военной разведки", - утверждает Скшиняж.
Польская полиция - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля 2022, 09:50В мире
Польша арестовала россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже
Она пояснила, что россиянин и гражданин Белоруссии были задержаны в Польше в апреле 2022 года.
Как утверждает прокуратура, они якобы "принимали участие в деятельности российской военной разведки путем разведки военных объектов, имеющих критическое значение для обороны Польши, а также путем получения информации о боеспособности, моральном духе и функционировании войсковых подразделений".
Представитель прокуратуры также утверждает, что оба обвиняемых находились в Польше легально, "гражданин Белоруссии сначала учился в одном из белостокских высших учебных заведений, а затем устроился на работу в организации парашютной подготовки, наладил контакты, в том числе социальные, что и использовал при ведении деятельности в пользу российской военной разведки", а россиянин "предпринимал действия в пользу российской разведки под видом культурной деятельности и туризма".
Как добавляют в прокуратуре, шпионская деятельность обвиняемых якобы "была сосредоточена на воинских частях, расположенных в северо-восточной части Польши".
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля 2022, 11:32
В Польше задержали семь человек за шпионаж в пользу России и Белоруссии
 
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