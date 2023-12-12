https://ria.ru/20231212/shpionazh-1915331875.html

Из Польши по подозрению в "шпионаже" выслали россиянина

Из Польши по подозрению в "шпионаже" выслали россиянина - РИА Новости, 12.12.2023

Из Польши по подозрению в "шпионаже" выслали россиянина

Гражданин России выслан из Польши по подозрению в "шпионаже", заявляет Агентство внутренней безопасности республики (ABW). РИА Новости, 12.12.2023

2023-12-12T15:33

2023-12-12T15:33

2023-12-12T15:33

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ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Гражданин России выслан из Польши по подозрению в "шпионаже", заявляет Агентство внутренней безопасности республики (ABW). "Агентство внутренней безопасности выявило гражданина Российской Федерации, в отношении которого имеются подозрения в сотрудничестве и связях со спецслужбами России", - говорится в сообщении. Там не указаны какие-либо основания для подобных подозрений. Отмечается, что "в результате взаимодействия ABW и Пограничной стражи мужчина был выслан из Польши 1 декабря 2023 года". В сообщении утверждается, что в 2016-2023 годах польская контрразведка "нейтрализовала" якобы "более 100 российских и белорусских шпионов, проводивших разведывательные операции против Польши". Ранее спецслужбы Польши направили в суд обвинительные заключения по делу 16 подозреваемых в якобы работе на российскую разведку. Прокурор предъявил им обвинения в участии в организованной преступной группе, а также в деятельности в пользу иностранкой разведки вопреки интересам Польши. Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским. РФ не раз отвергала обвинения Запада во вмешательстве в выборы и в дела других государств, называя их голословными.

https://ria.ru/20231130/shpionazh-1912934774.html

https://ria.ru/20230804/polsha-1888157875.html

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