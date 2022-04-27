09:18 27.04.2022 (обновлено: 16:14 27.04.2022)
В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже
Польское телевидение сообщило о задержании россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейская машина у здания посольства России в Варшаве
Полицейская машина у здания посольства России в Варшаве. Архивное фото
ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польское телевидение сообщило со ссылкой на прокуратуру о задержании граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже.
"Россиянин и белорус задержаны в Белостоке по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. По данным Службы военной контрразведки, шпионы собирали информацию о воинских частях, кадровом состоянии, а также о подразделениях союзных войск. Оба они проживали в Польше на протяжении многих лет", — говорится в репортаже.
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Представитель прокуратуры Александр Скшиняж заявил, что они работали в интересах России.
Обоим задержанным предъявили обвинения в шпионаже. Суд арестовал подозреваемых на три месяца, им грозит до десяти лет тюрьмы.