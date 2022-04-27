Рейтинг@Mail.ru
В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 27.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220427/zaderzhanie-1785666818.html
В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже
В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 27.04.2022
В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже
Польское телевидение сообщило со ссылкой на прокуратуру о задержании граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже. РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T09:18
2022-04-27T16:14
в мире
польша
россия
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729761000_0:231:3119:1985_1920x0_80_0_0_fd3db878035b662c50b6bcadf0ee6bc6.jpg
ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польское телевидение сообщило со ссылкой на прокуратуру о задержании граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже.Представитель прокуратуры Александр Скшиняж заявил, что они работали в интересах России.Обоим задержанным предъявили обвинения в шпионаже. Суд арестовал подозреваемых на три месяца, им грозит до десяти лет тюрьмы.
https://ria.ru/20220420/polsha-1784494657.html
польша
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729761000_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_cce64ede0d05779a0c4b27a824941e46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, россия, белоруссия
09:18 27.04.2022 (обновлено: 16:14 27.04.2022)
 
В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже

Польское телевидение сообщило о задержании россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПолицейская машина у здания посольства России в Варшаве
Полицейская машина у здания посольства России в Варшаве - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Полицейская машина у здания посольства России в Варшаве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польское телевидение сообщило со ссылкой на прокуратуру о задержании граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже.

"Россиянин и белорус задержаны в Белостоке по подозрению в шпионаже в пользу иностранной разведки. По данным Службы военной контрразведки, шпионы собирали информацию о воинских частях, кадровом состоянии, а также о подразделениях союзных войск. Оба они проживали в Польше на протяжении многих лет", — говорится в репортаже.

Мужчина с флагом Польши - РИА Новости, 1920, 20.04.2022
20 апреля, 14:38
В Польше сносят три памятника советским солдатам
Представитель прокуратуры Александр Скшиняж заявил, что они работали в интересах России.
Обоим задержанным предъявили обвинения в шпионаже. Суд арестовал подозреваемых на три месяца, им грозит до десяти лет тюрьмы.
 
В миреПольшаРоссияБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала