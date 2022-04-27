https://ria.ru/20220427/zaderzhanie-1785666818.html

В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже

В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже - РИА Новости, 27.04.2022

В Польше задержали россиянина и белоруса по обвинению в шпионаже

Польское телевидение сообщило со ссылкой на прокуратуру о задержании граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже. РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T09:18

2022-04-27T09:18

2022-04-27T16:14

в мире

польша

россия

белоруссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/18/1729761000_0:231:3119:1985_1920x0_80_0_0_fd3db878035b662c50b6bcadf0ee6bc6.jpg

ВАРШАВА, 27 апр — РИА Новости. Польское телевидение сообщило со ссылкой на прокуратуру о задержании граждан России и Белоруссии по обвинению в шпионаже.Представитель прокуратуры Александр Скшиняж заявил, что они работали в интересах России.Обоим задержанным предъявили обвинения в шпионаже. Суд арестовал подозреваемых на три месяца, им грозит до десяти лет тюрьмы.

https://ria.ru/20220420/polsha-1784494657.html

польша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, польша, россия, белоруссия