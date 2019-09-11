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РИА Новости

В Эстонии россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы

14:25 11.09.2019 (обновлено: 14:29 11.09.2019)
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© Fotolia / ctpaep Руки в наручниках
Руки в наручниках
© Fotolia / ctpaep
Руки в наручниках. Архивное фото
ТАЛЛИН, 11 сен — РИА Новости. Харьюский уездный суд приговорил к длительному тюремному заключению местного жителя, гражданина Российской Федерации, за совершение ненасильственных действий против Эстонии, сообщило в среду агенство Sputnik Эстония.
В эстонских СМИ не называется личность осужденного и не описываются подробности уголовного дела, но журналисты назвали его якобы российским шпионом
Подчеркивается, что обвиняемый пошел на сделку со следствием, срок его тюремного заключения составит пять лет. О решении суда стало известно спустя две недели после его вынесения.
Пресс-секретарь полиции безопасности Эстонии (КАПО) Харрис Пуусепп сообщил, что детали конкретного обвинения не могут быть раскрыты в настоящее время, поскольку КАПО еще не завершила расследование всех обстоятельств, связанных с этим уголовным делом.
Таллин. Архивное фото
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SputnikЭстонияРоссияТаллинВ мире
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