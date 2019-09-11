В Эстонии россиянина приговорили к пяти годам тюрьмы

ТАЛЛИН, 11 сен — РИА Новости. Харьюский уездный суд приговорил к длительному тюремному заключению местного жителя, гражданина Российской Федерации, за совершение ненасильственных действий против Эстонии, сообщило в среду агенство Харьюский уездный суд приговорил к длительному тюремному заключению местного жителя, гражданина Российской Федерации, за совершение ненасильственных действий против Эстонии, сообщило в среду агенство Sputnik Эстония

В эстонских СМИ не называется личность осужденного и не описываются подробности уголовного дела, но журналисты назвали его якобы российским шпионом

Подчеркивается, что обвиняемый пошел на сделку со следствием, срок его тюремного заключения составит пять лет. О решении суда стало известно спустя две недели после его вынесения.