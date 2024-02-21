https://ria.ru/20240221/livan-1928629174.html

В Ливане оправдали россиянку по делу о "шпионаже", заявил источник

В Ливане оправдали россиянку по делу о "шпионаже", заявил источник - РИА Новости, 21.02.2024

В Ливане оправдали россиянку по делу о "шпионаже", заявил источник

Военный трибунал Ливана вынес оправдательный приговор гражданке России, которая проходила как соучастница по делу мужа, осужденного за "шпионаж в пользу... РИА Новости, 21.02.2024

2024-02-21T06:17

2024-02-21T06:17

2024-02-21T06:17

в мире

ливан

россия

бейрут

хезболла

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797776_0:322:2839:1919_1920x0_80_0_0_e627816d86f9617e4b3255b9f5f97af5.jpg

БЕЙРУТ, 21 фев – РИА Новости. Военный трибунал Ливана вынес оправдательный приговор гражданке России, которая проходила как соучастница по делу мужа, осужденного за "шпионаж в пользу Израиля", доказать непричастность девушки к преступлению помогли сотрудники посольства РФ, сообщил РИА Новости осведомленный источник, знакомый с делом. Супружеская пара вместе с младенцем была задержана ливанскими силовиками в конце июля прошлого года. В августе местная газета Al-Akhbar написала со ссылкой на собственный источник, что семейную пару из России задержали в международном аэропорту Бейрута при попытке вылететь из страны. "В начале февраля состоялось слушание дела супружеской пары Чайкиных. Женщине суд вынес оправдательный приговор, она проходила как соучастница в совершенном ее мужем преступлении. Впервые наблюдаем, чтобы дипломаты какого-либо государства на таком уровне защищали интересы своих соотечественников, спасая младенца", - сказал собеседник агентства. По словам источника, мужа Чайкиной военный трибунал приговорил к восьми годам лишения свободы за "шпионаж в пользу Израиля". "В субботу женщина вместе с дочкой покинули Ливан и благополучно вернулись на родину. На протяжении более полугода российские дипломаты плотно контактировали и вели переговоры, в том числе с руководством "Хезболлах", представителями командования армии, главой МИД Ливана и представителями спецслужб нашей страны", - добавил собеседник агентства. Также источник отметил, что после задержания женщины с младенцем российские дипломаты совместно с представителями диаспоры на протяжении нескольких месяцев передавали продукты питания и предметы первой необходимости для ребенка и мамы. Также находящимся под следствием гражданам России предоставили адвокатов и переводчика.

https://ria.ru/20240203/livan-1925174498.html

https://ria.ru/20240123/livan-1922880380.html

ливан

россия

бейрут

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ливан, россия, бейрут, хезболла