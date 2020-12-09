https://ria.ru/20201209/shpionazh-1588376832.html

Прокуратура Дании обвинила россиянина в шпионаже

Прокуратура Дании обвинила россиянина в шпионаже

Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране, говорится в пресс-релизе прокуратуры. РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:11

2020-12-09T12:11

2020-12-09T17:37

дания

в мире

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране, говорится в пресс-релизе прокуратуры.Россиянина обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.В свою очередь, газета Jyllands Posten уточняет, что статья, по которой обвиняется россиянин, предусматривает до шести лет тюремного заключения.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дания, в мире