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Прокуратура Дании обвинила россиянина в шпионаже
Прокуратура Дании обвинила россиянина в шпионаже
Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране, говорится в пресс-релизе прокуратуры. РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:11
2020-12-09T12:11
2020-12-09T17:37
дания
в мире
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Прокуратура Дании предъявила обвинения в шпионаже россиянину, проживающему в стране, говорится в пресс-релизе прокуратуры.Россиянина обвиняют в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании.В свою очередь, газета Jyllands Posten уточняет, что статья, по которой обвиняется россиянин, предусматривает до шести лет тюремного заключения.
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