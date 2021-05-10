https://ria.ru/20210510/daniya-1731683274.html

В Дании россиянину дали три года по делу о шпионаже

В Дании россиянину дали три года по делу о шпионаже

Суд города Ольборг в Дании единогласно признал 36-летнего гражданина России виновным в "разглашении информации" и приговорил его к трем годам лишения свободы. РИА Новости, 10.05.2021

2021-05-10T19:24

2021-05-10T19:24

2021-05-10T21:51

россия

в мире

дания

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МУРМАНСК, 10 мая — РИА Новости. Суд города Ольборг в Дании единогласно признал 36-летнего гражданина России виновным в "разглашении информации" и приговорил его к трем годам лишения свободы.Сообщается, что россиянин "будет выслан из Дании, ему будет запрещено въезжать в королевство". Суд не уточнил, когда именно состоится высылка.Основные слушания по делу начались 13 апреля и в течение недели продолжались за закрытыми дверями.В декабре прошлого года датская прокуратура обвинила россиянина, проживающего в стране, в передаче российским спецслужбам информации об энергетических технологиях Дании. Тогда посольство России заявило, что считает арест и предъявленные обвинения ошибкой и рассчитывает на оправдательный вердикт.

https://ria.ru/20201209/obvinenie-1588486249.html

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2021

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россия, в мире, дания