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В МИД Латвии раскрыли обстоятельства задержания россиянина
В МИД Латвии раскрыли обстоятельства задержания россиянина - РИА Новости, 17.06.2021
В МИД Латвии раскрыли обстоятельства задержания россиянина
МИД Латвии уведомил российское посольство, что гражданин России был задержан 9 июня в аэропорту Риги в рамках уголовного дела, которое находится в ведении... РИА Новости, 17.06.2021
2021-06-17T12:43
2021-06-17T13:03
россия
мид латвии
в мире
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МИД Латвии уведомил российское посольство, что гражданин России был задержан 9 июня в аэропорту Риги в рамках уголовного дела, которое находится в ведении Службы госбезопасности республики, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.Ранее информационное агентство LETA со ссылкой на свои источники сообщило, что гражданин России задержан в Латвии по делу о шпионаже вместе с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом.В посольстве отметили, что "девятого июня в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин Г.В.Силонов, 1963 года рождения"."В настоящее время находимся на связи с родственниками и адвокатом задержанного. Известно, что по решению суда он помещен под арест сроком на 2 месяца", - заявили в посольстве.В дипмиссии отметили, что консульская конвенция между Россией и Латвией предписывает "латвийским компетентным органам безотлагательно в срок до 4 дней уведомлять российские диппредставительства о случаях арестов росграждан"."В то же время в установленный срок какого-либо официального уведомления в адрес посольства России в Латвии не поступило. В связи с этим посольство России в Латвии направило соответствующую ноту в МИД Латвии с настоятельной просьбой предоставить информацию, касающуюся задержания Г.В.Силонова, а также сообщить место его содержания. 17 июня получили ноту МИД Латвии, в которой лишь подтверждается факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве службы государственной безопасности ЛР", - добавили в посольстве.Ранее суд Видземского предместья города Риги решил применить арест в качестве меры пресечения к депутату сейма Янису Адамсонсу, обвиняемому в шпионаже в пользу России.
https://ria.ru/20210525/zalozhniki-1733840093.html
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россия, мид латвии, в мире
В МИД Латвии раскрыли обстоятельства задержания россиянина
12:43 17.06.2021 (обновлено: 13:03 17.06.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвтомобиль посла Латвии у здания МИД РФ в Москве
Автомобиль посла Латвии у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МИД Латвии уведомил о задержании россиянина Силонова по делу службы госбезопасности республики

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. МИД Латвии уведомил российское посольство, что гражданин России был задержан 9 июня в аэропорту Риги в рамках уголовного дела, которое находится в ведении Службы госбезопасности республики, сообщили РИА Новости в российской дипмиссии.
Ранее информационное агентство LETA со ссылкой на свои источники сообщило, что гражданин России задержан в Латвии по делу о шпионаже вместе с депутатом Сейма Янисом Адамсонсом.
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В посольстве отметили, что "девятого июня в международном аэропорту Риги латвийскими правоохранительными органами был задержан российский гражданин Г.В.Силонов, 1963 года рождения".
"В настоящее время находимся на связи с родственниками и адвокатом задержанного. Известно, что по решению суда он помещен под арест сроком на 2 месяца", - заявили в посольстве.
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В дипмиссии отметили, что консульская конвенция между Россией и Латвией предписывает "латвийским компетентным органам безотлагательно в срок до 4 дней уведомлять российские диппредставительства о случаях арестов росграждан".
"В то же время в установленный срок какого-либо официального уведомления в адрес посольства России в Латвии не поступило. В связи с этим посольство России в Латвии направило соответствующую ноту в МИД Латвии с настоятельной просьбой предоставить информацию, касающуюся задержания Г.В.Силонова, а также сообщить место его содержания. 17 июня получили ноту МИД Латвии, в которой лишь подтверждается факт задержания гражданина России в рамках уголовного процесса, находящегося в делопроизводстве службы государственной безопасности ЛР", - добавили в посольстве.
Ранее суд Видземского предместья города Риги решил применить арест в качестве меры пресечения к депутату сейма Янису Адамсонсу, обвиняемому в шпионаже в пользу России.
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