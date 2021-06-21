https://ria.ru/20210621/shpionazh-1737871393.html

В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 21.06.2021

В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже

В Германии 18 июня задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы, сообщила федеральная прокуратура. РИА Новости, 21.06.2021

2021-06-21T11:46

2021-06-21T11:46

2021-06-21T14:42

россия

германия

в мире

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БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. В Германии 18 июня задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы, сообщила федеральная прокуратура.В его доме и на рабочем месте прошли обыски.Россиянин, которого в ведомстве обозначают как Ильнур Н., работал на естественно-научной кафедре одного из немецких университетов.По версии следствия, с октября 2020 года по июнь 2021-го он минимум трижды встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы.

https://ria.ru/20210616/latviya-1737264154.html

россия

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2021

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россия, германия, в мире