https://ria.ru/20210621/shpionazh-1737871393.html
В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 21.06.2021
В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
В Германии 18 июня задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы, сообщила федеральная прокуратура. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:46
2021-06-21T11:46
2021-06-21T14:42
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БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. В Германии 18 июня задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы, сообщила федеральная прокуратура.В его доме и на рабочем месте прошли обыски.Россиянин, которого в ведомстве обозначают как Ильнур Н., работал на естественно-научной кафедре одного из немецких университетов.По версии следствия, с октября 2020 года по июнь 2021-го он минимум трижды встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы.
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россия, германия, в мире
В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
11:46 21.06.2021 (обновлено: 14:42 21.06.2021)
Генеральная прокуратура Германии заявила о задержании россиянина по подозрению в шпионаже