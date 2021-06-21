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В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже - РИА Новости, 21.06.2021
В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
В Германии 18 июня задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы, сообщила федеральная прокуратура. РИА Новости, 21.06.2021
2021-06-21T11:46
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БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. В Германии 18 июня задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы, сообщила федеральная прокуратура.В его доме и на рабочем месте прошли обыски.Россиянин, которого в ведомстве обозначают как Ильнур Н., работал на естественно-научной кафедре одного из немецких университетов.По версии следствия, с октября 2020 года по июнь 2021-го он минимум трижды встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы.
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россия, германия, в мире
В Германии задержали россиянина по подозрению в шпионаже
11:46 21.06.2021 (обновлено: 14:42 21.06.2021)
 
© AP Photo / dpa / Stefan RampfelАвтомобили полиции Германии
Автомобили полиции Германии - РИА Новости, 1920, 21.06.2021
© AP Photo / dpa / Stefan Rampfel

Генеральная прокуратура Германии заявила о задержании россиянина по подозрению в шпионаже

Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 21 июн — РИА Новости. В Германии 18 июня задержали россиянина по подозрению в работе на спецслужбы, сообщила федеральная прокуратура.
В его доме и на рабочем месте прошли обыски.
Россиянин, которого в ведомстве обозначают как Ильнур Н., работал на естественно-научной кафедре одного из немецких университетов.
По версии следствия, с октября 2020 года по июнь 2021-го он минимум трижды встречался с представителем российских спецслужб, передавая ему в обмен на деньги информацию, добытую с места работы.
Город Рига - РИА Новости, 1920, 16.06.2021
16 июня, 17:11
СМИ сообщили о задержании россиянина по делу о шпионаже в Латвии
 
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