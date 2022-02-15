10:46 15.02.2022 (обновлено: 15:36 15.02.2022)
Задержанным в Турции за шпионаж россиянам грозит до 33 лет тюрьмы
Россиянам, обвиненным в Турции в военном и политическом шпионаже, грозит до 33 лет тюрьмы
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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении россиян, готовивших нападения на чеченских активистов, предполагается тюремное заключение сроком до 33 лет, передает телеканал A Haber.
В октябре прошлого года газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции.
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"Расследование, проведенное Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула в отношении российской шпионской сети, готовившей нападение на чеченских активистов в Турции, завершено. Двадцатипятистраничный обвинительный акт был отправлен в Стамбульский суд по тяжким преступлениям", — уточнил телеканал.
Сообщается, что после допроса россиянам были выдвинуты обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, предполагается тюремное заключение сроком от 22 до 33 лет.
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