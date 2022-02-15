https://ria.ru/20220215/turtsiya-1772851692.html

Задержанным в Турции за шпионаж россиянам грозит до 33 лет тюрьмы

Задержанным в Турции за шпионаж россиянам грозит до 33 лет тюрьмы - РИА Новости, 15.02.2022

Задержанным в Турции за шпионаж россиянам грозит до 33 лет тюрьмы

Генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении россиян, готовивших нападения на чеченских активистов, предполагается тюремное заключение сроком до... РИА Новости, 15.02.2022

2022-02-15T10:46

2022-02-15T10:46

2022-02-15T15:36

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АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении россиян, готовивших нападения на чеченских активистов, предполагается тюремное заключение сроком до 33 лет, передает телеканал A Haber.В октябре прошлого года газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции."Расследование, проведенное Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула в отношении российской шпионской сети, готовившей нападение на чеченских активистов в Турции, завершено. Двадцатипятистраничный обвинительный акт был отправлен в Стамбульский суд по тяжким преступлениям", — уточнил телеканал.Сообщается, что после допроса россиянам были выдвинуты обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, предполагается тюремное заключение сроком от 22 до 33 лет.

https://ria.ru/20211105/chechnya-1757837067.html

https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739511523.html

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в мире, турция, россия, стамбул