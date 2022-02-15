Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220215/turtsiya-1772851692.html
Задержанным в Турции за шпионаж россиянам грозит до 33 лет тюрьмы
Задержанным в Турции за шпионаж россиянам грозит до 33 лет тюрьмы - РИА Новости, 15.02.2022
Задержанным в Турции за шпионаж россиянам грозит до 33 лет тюрьмы
Генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении россиян, готовивших нападения на чеченских активистов, предполагается тюремное заключение сроком до... РИА Новости, 15.02.2022
2022-02-15T10:46
2022-02-15T15:36
в мире
турция
россия
стамбул
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768212639_0:285:2803:1862_1920x0_80_0_0_fea8c08a8e8a375c1121e9e86f7d8465.jpg
АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении россиян, готовивших нападения на чеченских активистов, предполагается тюремное заключение сроком до 33 лет, передает телеканал A Haber.В октябре прошлого года газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции."Расследование, проведенное Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула в отношении российской шпионской сети, готовившей нападение на чеченских активистов в Турции, завершено. Двадцатипятистраничный обвинительный акт был отправлен в Стамбульский суд по тяжким преступлениям", — уточнил телеканал.Сообщается, что после допроса россиянам были выдвинуты обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, предполагается тюремное заключение сроком от 22 до 33 лет.
https://ria.ru/20211105/chechnya-1757837067.html
https://ria.ru/20210702/shpionazh-1739511523.html
турция
россия
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768212639_510:517:2551:2048_1920x0_80_0_0_dd221ab06f1bd18e9412ed269bb2aedf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, россия, стамбул
10:46 15.02.2022 (обновлено: 15:36 15.02.2022)
 
Задержанным в Турции за шпионаж россиянам грозит до 33 лет тюрьмы

Россиянам, обвиненным в Турции в военном и политическом шпионаже, грозит до 33 лет тюрьмы

© Depositphotos / seqoyaВид на Стамбул
Вид на Стамбул - РИА Новости, 1920, 15.02.2022
© Depositphotos / seqoya
Вид на Стамбул
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 фев — РИА Новости. Генпрокуратура Стамбула завершила расследование в отношении россиян, готовивших нападения на чеченских активистов, предполагается тюремное заключение сроком до 33 лет, передает телеканал A Haber.
В октябре прошлого года газета Hurriyet сообщила, что четверо граждан России, один гражданин Узбекистана и один — Украины арестованы судом в Турции по обвинению в военном и политическом шпионаже, а также подготовке вооруженных нападений на оппозиционных чеченских активистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о задержании россиян в Турции.
Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
5 ноября 2021, 22:56
В Чечне прокомментировали сообщения о задержании россиян в Турции
"Расследование, проведенное Управлением по борьбе с терроризмом и организованной преступностью Генеральной прокуратуры Стамбула в отношении российской шпионской сети, готовившей нападение на чеченских активистов в Турции, завершено. Двадцатипятистраничный обвинительный акт был отправлен в Стамбульский суд по тяжким преступлениям", — уточнил телеканал.
Сообщается, что после допроса россиянам были выдвинуты обвинения по статье о политическом и военном шпионаже, предполагается тюремное заключение сроком от 22 до 33 лет.
Военнослужащие во время учений - РИА Новости, 1920, 02.07.2021
2 июля 2021, 00:27
СМИ: Албания заподозрила граждан РФ и Чехии в "шпионаже" на учениях НАТО
 
В миреТурцияРоссияСтамбул
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала